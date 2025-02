A base está cheia de foguetes anti -navio equipados com um sistema de garantia, de acordo com Teerã

O Corpo Iraniano da Revolução Islâmica (IRGC) apresentou uma nova base subterrânea, supostamente localizada em algum lugar nas margens do sul do país. Chamado a “Rocket City”, A instalação contém dezenas de lançamentos de foguetes criados em caminhões, de acordo com um vídeo publicado no sábado pelo exército iraniano.

O vídeo de dois minutos mostra o comandante geral do IRGC, o major Major Hossein Salami, e o principal almirante do almirante Alirez Tangsiri das Forças Navais, revisando a rede subterrânea de túneis onde os foguetes móveis estão estacionados.

Segundo Tangsiri, a base é o lar dos Rockets de Cruise Iraniano QADR 380, que podem ser organizados e lançados em menos de cinco minutos. Esses foguetes têm uma gama de mais de 1000 quilômetros e estão equipados com sistemas de garantia para combater a guerra eletrônica, a agência de notícias iraniana Irã.

A instalação apresentada no sábado é a terceira base desse tipo no Irã, de acordo com a IRNA. Em meados de janeiro, a Marinha do IRGC descobriu outra base de foguete subterrânea contra o navio ao longo da costa do Golfo Pérsico. Uma instalação semelhante havia descoberto anteriormente a Força Aérea do IRGC em 10 de janeiro, embora sua localização exata não tenha sido descoberta.













O Irã geralmente enfatizou seu programa de foguetes como uma distração de oponentes como os Estados Unidos e Israel. Durante a inspeção de sábado, Salami afirmou que a detecção era destinada a impedir que os inimigos de Teerã façam “Fazendo demanda” Isso pode levar a sérias conseqüências.

No início de janeiro, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, elogiou o programa de mísseis do país como um fator -chave na determinação de ameaças estrangeiras. “Eu já disse muitas vezes e acredito firmemente que não havia habilidades de foguetes, ninguém negociaria conosco”, “ Disse Aryghchi então.

Aryghchi afirmou que os EUA e seus aliados respondem apenas ao poder, e o foguete iraniano os força a contratar diplomaticamente, a não recorrer à força. Suas observações seguiram o aumento das tensões entre Israel e o Irã, que incluíram uma série de movimentos longos entre os dois países no ano passado.