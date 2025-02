O irmão do BJP MLA atira em seu filho por causa da disputa de dinheiro em Ujjain

Um homem de 55 anos, irmão de um MLA do Partido Bharatiya Janata, foi preso na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) por supostamente atirar em seu próprio filho por uma disputa financeira no distrito de Ujjain, disse Madhya Pradesh, disse a polícia.

Segundo a polícia, o incidente ocorreu na segunda -feira de manhã, por volta das 9 da manhã, na vila de Sumai, sob os limites da delegacia de Makdaun, depois que uma discussão entre os dois começou por algum dinheiro em sua loja Kirana.

Ujjain Superintendente Policial Adicional (rural), disse Pallavi Shukla O hindu Que o réu, Mangal Singh Malviya, 55 anos, usou seu revólver de licença para atirar em seu filho, Arvind Balai, 35, em sua cabeça.

“Eles têm uma loja Kirana e, de manhã, eles tiveram uma discussão sobre algum dinheiro da loja. Durante a discussão acalorada, o pai abriu fogo contra seu filho e a bala bateu na cabeça dele ”, disse ele, acrescentou que Balai morreu no local.

“Reduzimos o acusado e investigaremos se eles tiveram essa disputa no passado”, acrescentou. Uma autópsia também foi realizada no corpo do falecido.

Senhor. Malviya é o irmão mais velho de Sásh Malviya, BJP MLA do círculo eleitoral da Assembléia de Ghatiya, no distrito de Ujjain, MS. Shukla disse.

Ela disse que a vítima deixa sua esposa e dois filhos.