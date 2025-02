O ISAT confirma que a inflação em janeiro aumenta para 1,5%, o carrinho de compras é estável

Em janeiro de 2025, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor para toda a comunidade (nada), o tabaco bruto, aumentou 0,6% em comparação com dezembro de 2024 e 1,5% em comparação com janeiro de 2024 (Z +1, 3% do mês anterior)confirmando a estimativa preliminar. O ISAT anuncia isso expandindo os dados definitivos dos preços do consumidor.

Em janeiro, há uma taxa tendencial de variação de bens alimentícios para atendimento domiciliar e pessoa, O “carrinho de compras”, que é mantido em +1,7%, aumenta com produtos de alta frequência com alta compra (de +1,7%para +2,0%). O ISAT anuncia isso expandindo os dados definitivos dos preços do consumidor em janeiro. Os dados do “carrinho de compras” do ISTAT estendido são ligeiramente revisados, iguais a +1,8%, em comparação com uma estimativa preliminar de um período de 3 de fevereiro.

Em janeiro, referindo -se a cinco divisões geográficas, a taxa de inflação é geralmente acelerada. A variação percentual em doze meses é maior que a nacional no nordeste (de +1,4% para +1,7%) no sul (de +1,3% a +1,7%) na quarta -feira (de +1,3% a +1,6%) e em em As ilhas (de +1,2%a +1,6%), enquanto no noroeste são mais baixas (de +1,1%a +1, 3%).

Entre as capitais de regiões e províncias autônomas e nos municípios de capitais não regionais com mais de 150.000 habitantes, A inflação mais alta é observada em Bolzano e Rimini (com um preço de índice a +2,5%) e para Padu ( +2,2%), Enquanto a maioria contida em Livorn, Brescia, Aosta (todos até +0,9%) e Florence ( +0,6%).

