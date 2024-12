O IVA de 12 por cento se aplica apenas a itens de luxo, Cak Imin: Prabowo está sempre do lado do povo

Jacarta – O Presidente Prabowo Subianto anunciou que o IVA de 12 por cento só se aplicará a bens de luxo. O presidente geral do PKB, Muhaimin Iskandar, interveio. O político conhecido como Cak Imin explicou que a decisão de Prabowo foi tomada devido à sua preocupação com a sociedade.

Leia também: Prabowo impõe IVA de 12 por cento apenas sobre bens de luxo, Ketum AHY: Os democratas apoiam ficar do lado do povo

“A taxa de IVA de 12% aplica-se apenas ao IVA sobre artigos de luxo (PPnBM). Fora isso, o IVA mantém-se nos 11%. Necessidades básicas da comunidade em geral, como arroz, carne, ovos, vegetais, leite e outros serviços, como educação , a saúde e os transportes permanecem isentos do NPP. Esta é uma forma de apoio do Presidente Prabowo ao povo”, disse Cak Imin aos jornalistas na terça-feira, 31 de dezembro de 2024.

“O PKB está grato pelo compromisso do Presidente Prabowo com a prosperidade da nação, através de um sistema fiscal justo que promova a igualdade e o crescimento económico para o empoderamento da comunidade”, continuou ele.

Leia também: Prabowo destaca que o IVA de 12% é apenas para itens de luxo e é considerado uma forma de manter o poder de compra das pessoas

Além disso, Cak Imin acredita que este passo pode concretizar uma das aspirações do Presidente Prabowo, nomeadamente a igualdade económica e a erradicação da pobreza.

Juntamente com o pacote de estímulo de 38,6 biliões de rupias ainda em vigor, Cak Imin está optimista de que o objectivo do governo de atingir 0 por cento de pobreza extrema até 2026 e reduzir a taxa de pobreza nacional em 5 por cento será alcançado.

Leia também: Prabowo aumenta preço de compra de arroz e milho

“Os desafios económicos globais tornar-se-ão cada vez mais difíceis em 2025. Aqui, o governo está aqui para reduzir a carga sobre a sociedade com um pacote de estímulo, como a isenção do PPH para MPME com um volume de negócios inferior a IDR 500 milhões, incentivos PPH21 para trabalhadores com salários abaixo de 10 milhões de IDR por mês, assistência “10 kg de arroz por mês para 16 milhões de beneficiários de ajuda, etc. Isto certamente aliviará o fardo da sociedade e ao mesmo tempo acelerará o alívio da pobreza”, enfatizou Muhaimin.

Anteriormente, o Presidente Prabowo Subianto sublinhou que o aumento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 11% para 12% só se aplica a bens e serviços de luxo. Este IVA de 12 por cento entra em vigor a partir de amanhã, quarta-feira, 1º de janeiro de 2025.

“O aumento do IVA de 11% para 12% só será imposto a bens e serviços de luxo”, disse Prabowo numa conferência de imprensa no Edifício do Ministério das Finanças (Kemenkeu), Jacarta, terça-feira, 31 de dezembro de 2024.

Prabowo deu exemplos de artigos de luxo sujeitos a 12% de IVA, incluindo aviões privados, iates e casas de valor fantástico.

“Trata-se de determinados bens e serviços sujeitos a IVA sobre bens de luxo, que são consumidos pelas classes altas da sociedade, os ricos, por exemplo aviões privados, que são classificados como bens de luxo que são usados ​​ou utilizados pelas classes altas da sociedade, ” ele disse.

“Depois, navios de cruzeiro, iates, iates a motor e depois casas muito luxuosas cujo valor está acima da classe média”, disse Prabowo.

Por outro lado, Prabowo enfatizou que os bens e serviços que se enquadram na categoria de necessidades públicas básicas não sofrerão um aumento de 12 por cento do IVA.