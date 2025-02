O jato eletrônico de guerra dos EUA entra na água (vídeos)

Na manhã de quarta-feira, a guerra eletrônica da Marinha Americana EA-18G entrou na Baía de San Diego, perto da ilha de abrigo.

O incidente aconteceu por volta das 10:15 da manhã em um horário local durante um “Manevno para ir”, em que os pilotos desembarcaram da aeronave e se prepararam para a tomada, disse o porta -voz da Marinha CMDR. Beth ensina.

Em um dos vídeos que circulavam on -line, o jato ainda está abaixado, pode -se ver como usar na água. Segundo testemunhas, ele permaneceu no ar alguns minutos antes de descer rapidamente para a baía, criando um monte de água e detritos com mais de 20 metros de altura.

Imagens malucas da outra câmera de CCTV voltada para a Baía de San Diego, mostrada pela Marinha Americana EA-18G “Growler” Guerras Eletrônicas que esfaqueavam na água hoje cedo, perto da estação aérea da Marinha da Ilha Norte, depois de ejetarem os dois aviadores. pic.twitter.com/hkijbzlio2 – Osintdefender (@sentdefunder) 13 de fevereiro de 2025

Os membros da tripulação resgatados estavam cientes e transportados para um hospital local em uma condição estável. A Marinha ainda não publicou sua identidade.

O American Navy EA-18 Growler, um lutador da Guerra Eletrônica com sede na transportadora, entrou em colapso na Baía de San Diego, na Califórnia, durante o suposto exercício de treinamento. UUPDATE: Foi relatado que ambos os pilotos sobreviveram. pic.twitter.com/pzs1cfj5wg – efêmero (@yawahuguama) 12 de fevereiro de 2025

A causa da colisão está atualmente sob investigação. A Guarda Costeira dos EUA garantiu o local dos destroços no porto de San Diego.

O EA-18G Growler, desenvolvido pela Boeing, é uma aeronave avançada para atacar no ar, fornecendo cabeçalho tático e proteção eletrônica às forças militares dos EUA. Este incidente segue a colisão anterior envolvendo o Growler EA-18G perto de Mount Rainier, em Washington, em outubro passado, resultando na morte de ambos os membros da tripulação.