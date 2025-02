O JCI abre o verde, programado para fortalecer hoje limitado

Yakarta, vivo – O índice de preços de ações compostas (CSPI) abriu 16 pontos ou 0,25 % no nível de 6847 na abertura da negociação na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

O diretor de pesquisa de pesquisa e investimento de Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, prevê que o CSPI fortalecerá o comércio atual.

“Espera -se que o IHSG esteja limitado à sessão comercial de hoje”, disse Nico em sua pesquisa diária, na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

 Ações compostas Índice de Preço (CSPI) (ilustração fotográfica)

Ele explicou que os dados da economia japonesa conseguiram se tornar um dos catalisadores positivos para movimentos de mercado na região asiática.

O crescimento econômico ou produto econômico do Japão (PIB) foi registrado para aumentar 2,8 % do trimestre a trimestre (QTQ), em comparação com o trimestre anterior de 1,7 %.

“O sólido crescimento econômico japonês está dando cada vez mais confiança ao Banco Central do Japão ou ao Banco do Japão (BOJ)”, disse Nico.

Entre outras coisas, isto é, para obter maior confiança, para que possam aumentar as taxas de juros de acordo com o que foi projetado anteriormente.

“De acordo com a análise técnica, vemos que a JCI tem o potencial de fortalecer limitado com apoio e resistência ao nível de 6.800-6.900”, disse ele.