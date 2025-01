O jovem pirata de boxe até a morte em Chennai; Nove pessoas presas

Um boxeador de 24 anos foi brutalmente pirateado por uma gangue na noite de quarta -feira (30 de janeiro de 2025) em Triplicane supostamente por uma inimizade passada. O amigo do boxeador que tentou intervir sofreu feridas. A polícia da Ice House prendeu nove suspeitos em relação a assassinato e agressão.

O falecido, identificado como Dhanush, 24 anos, era morador de Rajajinar, Krishnammal Pettai, triplicano. Filho de Rajesh e Radha, ele ganhou várias medalhas em competições de boxe e estava se preparando para o exame de recrutamento da polícia.

Segundo as fontes, Dhanush teve altercações com um grupo de jovens em questões triviais no passado, com casos registrados contra ele. Segundo relatos, isso afetou suas possibilidades de ingressar na força policial.

Na noite de quarta -feira, quando ele entrou em seu bairro, uma gangue armada o emboscou e o atacou com facas. Apesar de suas tentativas de fugir, os agressores o dominaram. Seu amigo Arun, que tentou resgatá -lo, também foi atacado, sofrendo uma lesão no pescoço.

Dhanush morreu no local, enquanto Arun foi urgentemente levado ao Hospital Royopettah do governo para receber tratamento. A polícia da Ice House recuperou o corpo de Dhanush e lançou uma investigação. Pelo menos nove homens foram presos para interrogar.

Mais consultas estão sendo feitas.