O juiz absolve Ronald Tannur, dizendo que os promotores o acusaram de dólares durante o restante de sua viagem oficial ao Supremo Tribunal.

Jacarta – Um dos juízes que absolveu Gregorius Ronald Tannur (31), Heru Hanindyo, afirmou que a moeda estrangeira incluída na acusação para o caso de suposta corrupção na forma de aceitação de subornos, era dinheiro que sobrou da sua viagem oficial ao Supremo Tribunal, MA.

Isto foi revelado por Heru através do seu advogado, na audiência sobre a objeção ou nota de exceção, no Tribunal de Corrupção de Jacarta, na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

“Todos os meses o réu recebe uma parcela dos lucros empresariais provenientes da herança de seus pais, que é administrada com a família, e de acordo com o acordo familiar, o réu recebe uma parcela dinheiro ou dinheiro”, disse o advogado Heru Hanindyo, no tribunal.

Heru, por meio de seu advogado, avaliou que o dinheiro estrangeiro incluído na acusação no caso de suposta corrupção na forma de suborno era um resultado normal. Porque parte do dinheiro sobrou da viagem oficial dele quando foi com a direção do Supremo.

“Os dólares americanos são o restante do dinheiro de uma viagem oficial dos Estados Unidos com a liderança do Supremo Tribunal da República da Indonésia e o restante de uma viagem oficial a Espanha em maio ou junho de 2024”, disse.

Ele também confirmou que S$ 9.100 pertenciam ao irmão mais velho do acusado. A razão é que Heru é uma pessoa que sempre confia itens em forma de bolsas ou relógios quando o acusado está em serviço no exterior. Além disso, algum outro dinheiro estrangeiro provém de uma viagem oficial à Espanha em maio ou junho de 2024.

“O iene japonês é dinheiro que sobra do trânsito no Japão e é normal que o réu tenha dinheiro em ienes japoneses porque se formou na Universidade de Kyushu com mestrado e viaja frequentemente ao Japão para fins acadêmicos”, disse o consultor jurídico.

“O dinheiro do euro é o dinheiro que sobrou de uma viagem oficial a Espanha em maio ou junho de 2024, que na verdade é dinheiro que os pais e o arguido tinham como mesada durante uma viagem oficial à Europa”, continuou.

O advogado de Heru afirmou que o dinheiro estrangeiro da Arábia Saudita era dinheiro que sobrou de sua viagem à Umrah em setembro de 2022. Esse dinheiro veio do dinheiro que sobrou de seus pais no Hajj e na Umrah.

“A existência de todo dinheiro em moeda estrangeira no SDB número 2910 do Banco Mandiri Cikini é dinheiro de herança dos pais que os herdeiros concordam como dinheiro intermediário ou dinheiro de herança que não foi dividido e pode ser usado para interesses comuns, como Umrah, viagens familiares conjuntas ou intenções familiares de construir uma mesquita em Singaraja, Bali”, disse ele.

Ele espera que o painel de juízes possa conceder a exceção de Heru. Ele pediu ao juiz que examinasse o caso. um quo Tenho o prazer de poder emitir uma decisão provisória com as seguintes instruções

1. Aceite e conceda todas as objeções ou exceções.

2. Declarar a acusação nula ou pelo menos inadmissível

3. Declarar que o caso em nome do arguido Heru Hanindyo não pode continuar com exame.

4. Ordenar ao procurador que liberte imediatamente o arguido Heru Hanindyo.

5. Ordenar que todas as provas confiscadas pelos investigadores e procuradores sejam devolvidas ao arguido e/ou à parte a quem os itens foram confiscados.

Conforme relatado anteriormente, o Ministério Público (JPU) apresentou acusações contra três juízes que absolveram Gregorius Ronald Tannur (31) no caso do assassinato de sua namorada. Os três juízes que proferiram a absolvição foram acusados ​​de aceitar subornos, por isso queriam libertar Ronald Tannur do caso.

O procurador acusou os três juízes que emitiram a absolvição, Ronald Tannur, de receberem 4,6 mil milhões de euros em dinheiro. O dinheiro recebido foi entregue na forma de rúpias e dólares de Singapura.

“Com base na determinação do vice-presidente do Tribunal Distrital de Classe Especial IA de Surabaya número 454/Pid.B/2024/PN Sby datada de 5 de março de 2024, a pessoa que recebeu o presente ou promessa, na forma de dinheiro no valor de Rp 1.000.000.000 (um bilhão de rúpias) e SGD 308.000 (trezentos e oito mil dólares de Cingapura)”, disse o Terça-feira, o promotor na sala do Tribunal de Corrupção do Tribunal Distrital Central de Jacarta. 24 de dezembro de 2024.

Os três juízes acusados ​​de aceitar subornos após a absolvição de Ronald Tannur são Erintuah Damanik, Heru Hanindyo e Mangapul.

O promotor também explicou que receber o dinheiro de cada um lhes deu coragem para decidir que Ronald Tannur estava livre no caso do assassinato de sua namorada.

Erintuah Damanik recebeu SGD 48.000 em dinheiro da mãe de Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur e Lisa Rachmat como advogadas de Ronald Tannur. SGD 36.000 em dinheiro foram então entregues ao juiz Mangapul.

Além disso, Heru Hanindyo conseguiu receber SGD 30.000, que foram então mantidos por Erintuah Damanik.

“Dinheiro no valor de SGD 140.000 (cento e quarenta mil dólares de Singapura) de Meirizka Widjaja Tannur e Lisa Rachmat”, disse o promotor.

Em seguida, Heru Hanindyo também recebeu dinheiro de Meirizka Widjaja Tannur e Lisa Rachmat no valor de IDR 1.000.000.000,00 (um bilhão de rúpias) e SGD 120.000 (cento e vinte mil dólares de Singapura).

O dinheiro dado aos três juízes, Ronald Tannur, foi recebido com conhecimento de causa. A razão é que Erintuah Damanik Cs já sabia que o dinheiro dado por Lisa Rachmat se destinava a emitir uma absolvição (vrijspraak) contra Ronald Tannur de todas as acusações do procurador.

O promotor avaliou que Erintuah Damanik cs violou o artigo 5º, parágrafo 2º, jo. Artigo 18 Lei nº 31 de 1999 e artigo 12 B Jo. Artigo 18 da Lei Número 31 de 1999 relativa à Erradicação dos Crimes de Corrupção, conforme alterada pela Lei Número 20 de 2001 relativa às Alterações à Lei Número 31 de 1999 relativa à Erradicação dos Crimes de Corrupção.

O promotor também acusou os três juízes que proferiram a absolvição de Ronald Tannur de receberem gratificação.