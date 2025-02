O juiz bloqueia temporariamente o término dos contratos da USAID antes da inauguração de Trump

Um juiz federal ordenou na quarta -feira que o governo interrompeu temporariamente os esforços para rescindir contratos e subsídios à ajuda externa antes da inauguração do presidente Trump no meio de uma luta no futuro da ajuda externa que ocorre em Washington.

A ordem também bloqueia temporariamente o governo Trump para emitir ou aplicar terminações, suspensões ou ordens de interrupção em relação a qualquer ajuda externa federal que existisse antes de Trump retornar à Casa Branca.

No entanto, a ordem não impede que Trump aplique sua ordem executiva que congele assistência externa por 90 dias, aguardando uma revisão, um alívio mais restrito do que vários grupos que recebem fundos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) solicitados posteriormente. Envie um processo contra a administração.

“O tribunal não considera apropriado ou necessário para ordenar o presidente ou a própria ordem executiva”. O juiz do distrito americano Amir Ali escreveu em uma ordem de 15 páginas.

O governo Trump revelou em documentos judiciais na quarta -feira à noite que ele havia cancelado Mais de 200 contratos Emitido pela USAID desde terça -feira de manhã. Os impactados incluem grandes nomes como a Deloitte, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional de Migração e vários contratados que dizem que o governo deve milhões de dólares em faturas não pagas.

O ex -administrador da USAID, Andrew Natsios, disse que os cortes foram dramáticos e disse ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara na quinta -feira que ele e sua equipe cortaram apenas 80 programas ao longo de um mês durante a administração do ex -presidente George W. Bush.

A USAID, que gerencia bilhões de dólares em ajuda externa a cada ano, enfrentou ataques abrasos e foi sistematicamente desmontada por Elon Musk e seu departamento de eficiência do governo.

O ataque foi estendido pelo maior setor de assistência internacional.

Vários grupos que processaram o governo Trump na semana passada alegaram que estavam esperando coletivamente por centenas de milhões de dólares em contas do governo, que tem “encerrar contratos com centenas de empreiteiros da USAID”.

Duas outras organizações sem fins lucrativos Ele apresentou outra queixa Nesta semana, alegando que a ordem executiva violou a separação de poderes e causou danos irreparáveis ​​às suas operações, que dependem em grande parte de fundos da USAID, incluindo demissões, cortes salariais e paradas de trabalho.

Os contratados e organizações sem fins lucrativos pediram ao juiz que bloqueasse temporariamente a implementação da ordem de Trump como um todo, uma solicitação radical que interromperia o desmantelamento da USAID.

“Entendemos que esse comportamento é todo fruto da árvore venenosa, que flui da ordem executiva e as ações do acusado para implementar a ordem”, disse Nicholas Sansone, advogado de cidadão público que representa alguns dos autores, durante uma emergência público na quarta -feira.

Sossone chamou a implementação da ordem executiva “incrivelmente opaca e caótica”, com fundos congelados que exigem o fechamento dos programas que podem retirar os empreiteiros de negócios.

“Meus clientes perderam tudo ou essencialmente o acesso ao capital”, disse ele. “Seus negócios estão fechando, estão terminando ou desprezando seus funcionários, a comida está apodrecendo, os suprimentos médicos estão expirando e os relacionamentos da comunidade que levaram décadas a serem construídos estão desmoronando”.

Os grupos exigiu a audiência de emergência Depois de receber os relatórios de que o governo estava “acelerando suas terminações de contratos e suspensões de subsídios e parceiros da USAID do Departamento de Estado (…) e pode fazê -lo especificamente em resposta a essa demanda e à moção pendente”.

Eric Hamilton, advogado do Departamento de Justiça, argumentou que empreiteiros e organizações sem fins lucrativos tentaram destinar as exceções críticas à regra.

Ele também disse que a ajuda externa em questão está sob a autoridade de Trump para determinar a política externa.

“O presidente ou seus subordinados, e o Departamento Estadual ou da USAID, estão determinando que algo que poderia ter sido parte de uma política externa anterior dos Estados Unidos não é mais”, disse Hamilton.

Mas contratados e organizações sem fins lucrativos disseram que o governo não forneceu um guia significativo sobre isenções e, mesmo quando as isenções são concedidas, os fundos necessários não foram divulgados e seus contatos na agência não podem fornecer nenhuma orientação.

Outro juiz federal, o juiz do distrito americano Carl Nichols, impediu temporariamente o governo de colocar centenas de funcionários da USAID com licença administrativa e lembrar muitas de suas posições em todo o mundo na última sexta -feira como parte de um processo separado.

Isso “muito limitado” não toca os efeitos de efeitos como aqueles que eles exigiram separadamente, poderiam enfrentar o desmantelamento da USAID.

Nichols estendeu a ordem de quinta -feira a 21 de fevereiro, uma vez que pesa se restrições mais amplas deveriam ser impostas enquanto o litígio estiver em andamento nessa demanda.

