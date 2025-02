O juiz dos EUA suspenderão o termo Trump para funcionários da USAID

O juiz suspende temporariamente a iniciativa de Donald Trump para forçar os funcionários usides a meia -noite a partir da meia -noite. A decisão foi seguida por uma queixa apresentada pela Associação de Serviços Estrangeiros dos EUA, o sindicato, que representa 1.800 funcionários da USAID e a Federação dos Funcionários do Governo dos EUA. Em atos legais, ambas as associações condenaram que a licença administrativa era apenas um esforço para desmontar os EUA.

“Não há razão para que Joe Biden continue recebendo acesso a informações confidenciais. Cancelaremos imediatamente sua autorização de segurança e encerraremos seu briefing diário de inteligência ”. Donald Trump anuncia em sua verdade social e enfatizou que Biden criou um precedente em 2021, quando emitiu uma ordem à comunidade de notícias para interromper “meu acesso aos dados de segurança nacional”.

Donald Trump elimina o líder do Kennedy Center e declara o presidente da instituição cultural. “Decidi terminar imediatamente” o mandato “de muitas pessoas sentadas no conselho, incluindo o presidente, porque ele não compartilha nossa visão para a Era de Ouro em Cultura e Arte. Em breve, anunciaremos o novo conselho do fantástico presidente, Donald Trump ”, disse Trump sobre sua verdade social.

