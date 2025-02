O juiz federal bloqueia temporariamente as ordens executivas de Trump

Um juiz federal bloqueou temporariamente partes das ordens executivas do presidente Trump que procuraram encerrar o governo federal dos esforços de diversidade, equidade e inclusão (DEI).

O juiz distrital americano Adam B. Abelson, ex -presidente Biden nomeou, publicado Uma ordem judicial preliminar que impede que a administração altere ou encerre os contratos considerados relacionados ao DEI.

O juiz federal também decidiu que o governo não poderia “apresentar nenhuma ação para a execução da lei das reivindicações falsas, ou outra ação de aplicação da lei, de acordo com o fornecimento de aplicação, incluindo, entre outros, nenhuma ação de execução da lei de reivindicações falsas com base em qualquer certificação realizada de acordo com o fornecimento de certificação “.

Desde que ele assumiu o cargo em 20 de janeiro, Trump escreveu duas ordens executivas com a esperança de eliminar Dei no governo federal e reduzir sua influência no ensino superior e na América corporativa. As ordens causaram fotos no governo federal, enquanto vários grupos apresentaram demandas em resposta.

No tribunal, o governo adiou as reivindicações do reclamante, dizendo que as ordens foram forjadas em conformidade com a legislação atual.

“Os demandantes, que facilmente estabeleceram sua posição para trazer esse caso e danos irreparáveis, mostraram que provavelmente provarão o término e as disposições da ameaça de conformidade são inconstitucionalmente vagas em seu rosto”, “Abelson ditado Em uma opinião na sexta -feira.

O juiz disse que não é apenas a “imprecisão” das disposições contestadas que as torna inconstitucionais, escrevendo mais tarde da “forma mais flagrante” e atroz da discriminação de conteúdo “é a discriminação do ponto de vista”.

A decisão de Abelson na sexta -feira não impede que o Departamento de Justiça compilasse e investiga as escolas e os esforços de Dei das empresas, mas evita a aplicação.

