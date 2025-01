O juiz federal dos Estados Unidos bloqueia temporariamente o governo Trump congelado em subsídios e empréstimos federais

Um juiz federal na terça -feira (29 de janeiro de 2025) bloqueou temporariamente um impulso do presidente Donald Trump para interromper os fundos federais enquanto seu governo realiza uma revisão ideológica geral para arrancar iniciativas progressivas.

O plano do governo Trump afundou o governo dos Estados Unidos e os estados e organizações que dependem do financiamento federal, em pânico e confusão e prepararam o cenário para um choque constitucional do controle do dinheiro dos contribuintes.

Leia também | Trump oferece a todos os trabalhadores federais uma compra com sete meses de pagamento em esforço para reduzir o tamanho do governo

A ordem do juiz distrital dos Estados Unidos, Loren L. Alikhan, chegou minutos antes do congelamento de fundos entrar em vigor na terça -feira à tarde. A suspensão administrativa, causada por um processo movido por grupos sem fins lucrativos que recebem fundos federais, dura até segunda -feira à tarde e se aplica apenas a programas existentes.

As autoridades do governo disseram que a decisão de interromper empréstimos e subsídios, uma linha de vida financeira para governos locais, escolas e organizações sem fins lucrativos, era necessária para garantir que a despesa cumpra o recente bombardeio das ordens executivas de Trump. O presidente republicano quer aumentar a produção de combustíveis fósseis, eliminar proteções para pessoas trans e encerrar os esforços de diversidade, equidade e inclusão.

Mas um memorando vagamente redigido emitido pelo Escritório de Administração e Orçamento, combinado com respostas incompletas da Casa Branca ao longo do dia, deixou legisladores, autoridades públicas e americanas que lutam para descobrir quais programas seriam afetados pela pausa. Mesmo interrupções temporárias no financiamento podem causar demissões ou atrasos em serviços públicos.

“Esse cara saiu do nada”, disse David Smith, porta -voz do Distrito Escolar de Shawnee Mission, no Kansas, um dos inúmeros distritos que recebem fundos federais. Agora eles estão tentando descobrir o que significa “com base em zero informações.

Os democratas descreveram a decisão do governo Trump como caprichoso e ilegal. Eles argumentaram que o presidente não tinha o direito de parar de gastar dinheiro apropriado para o Congresso.

Alguns minutos depois que Alikhan decidiu, os promotores democratas gerais de 22 estados e o Distrito de Columbia entraram com sua própria demanda em busca de bloqueio e impedir que o governo cortasse fundos federais.

“Não há dúvida de que essa política é imprudente, perigosa, ilegal e inconstitucional”, disse a advogada de Nova York Letitia James.

Alikhan, que foi nomeado pelo presidente Joe Biden, disse ao interromper o congelamento dos gastos: “Parece que o governo federal atualmente não conhece o escopo total dos programas que estarão sujeitos à pausa”.

Jessica Morton, advogada do Conselho Nacional de Organizações Não -Profit que trouxe a demanda, disse que o grupo tem dezenas de milhares de membros em todo o país que poderiam ser afetados.

“Os membros de nossos clientes informaram estar extremamente preocupados em ter que fechar se houver até uma breve pausa”, disse Morton.

O advogado do Departamento de Justiça, Daniel Schwei, disse que os demandantes não haviam identificado ninguém especificamente para perder fundos imediatamente se a pausa entrar em vigor. A Casa Branca não comentou imediatamente a permanência imposta pelo tribunal.

As autoridades do governo Trump disseram que os programas que prestam assistência direta aos americanos não seriam afetados, como Medicare, Seguro Social, Empréstimos para Estudantes e cupons de alimentos. Eles também defenderam a pausa de financiamento, dizendo que Trump estava seguindo sua promessa de recorrer a Washington se ele fosse escolhido por um segundo mandato.

O secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt, inicialmente não disse que o Medicaid estava isento de congelar, mas o governo esclareceu sim.

Os efeitos da ordem sentidos afastados da capital da nação. Organizações como o Meals on Wheels, que recebem dinheiro federal para entregar comida aos idosos, estavam preocupados em serem cortados.

“A falta de clareza e incerteza neste momento é criar caos”, disse a porta -voz Jenny Young. Ele acrescentou que “as pessoas mais velhas podem entrar em pânico sem saber onde virão suas próximas refeições”.

A National Science Foundation adiou os painéis desta semana para revisar as solicitações de subsídios. Os funcionários de Prichard, Alabama, temiam que não recebessem fundos de infraestrutura para consertar seu sistema de água potável. Os líderes republicanos da Louisiana disseram que estavam “buscando clareza” para garantir que fosse “colocar em risco a estabilidade financeira do estado”.

“As ações de Trump estragariam as comunidades vermelhas e azuis em todos os lugares”, disse o senador Patty Murray, de Washington, o principal democrata do comitê de atribuições do Senado. “Estamos falando de nossas pequenas cidades, nossas cidades, nossos distritos escolares”.

O escopo completo da revisão da administração foi explicado em uma planilha de 51 páginas enviada para agências federais e foi vista pela Associated Press. Cada linha era uma iniciativa governamental diferente, desde a segurança da piscina até o desenvolvimento da força de trabalho tribal e da educação especial.

Os funcionários foram ordenados a responder a uma série de perguntas de si mesmos ou não para cada elemento da lista, incluindo “Este programa promove a ideologia de gênero?” ou “Este programa promove ou apóia o aborto?” As respostas devem ser apresentadas antes de 7 de fevereiro.

Bilhões de dólares estão potencialmente em revisão. Supõe -se também que os subsídios que foram concedidos, mas não gastos, param se pudessem violar uma das ordens executivas de Trump.

“O uso de recursos federais para avançar nas políticas de marxistas, transgêneros e do New Deal Deal é um desperdício de contribuintes que não melhoram a vida cotidiana daqueles que servimos”, escreveu Matthew Vaeth, diretor interino do Gabinete de Administração e Orçamento , em um memorando distribuído na segunda -feira.

Vaeth escreveu que “cada agência deve concluir uma análise exaustiva de todos os seus programas federais de assistência financeira para identificar programas, projetos e atividades que podem estar envolvidos por qualquer uma das ordens executivas do presidente”. Ele também escreveu que a pausa deve ser implementada “na extensão permitida pela lei aplicável”.

A pausa sobre subsídios e empréstimos estava programada para entrar em vigor às 17:00 ET, apenas um dia depois que as agências foram informadas da decisão.

O tema dominou a primeira sessão informativa feita pelo secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt. Ela disse que o governo estava tentando ser “bons administradores” de dinheiro público, garantindo que “não houvesse mais fundos para os transgêneros e despertado”.

Ela negou que Trump estivesse deliberadamente desafiando o Congresso a estabelecer seu domínio sobre o orçamento federal.

“Apenas tentar garantir que o dinheiro dos impostos sai pela porta nesta cidade em falência, realmente se alinhe com a vontade e as prioridades do povo dos EUA”, disse ele.

A Agência de Proteção Ambiental confirmou que implementaria a pausa para “alinhar gastos e ações federais com a vontade do povo americano, conforme expresso através das prioridades do presidente Trump”. O departamento de energia também disse que estava revisando suas despesas.

A pausa de financiamento é o último exemplo de como Trump está aproveitando seu poder sobre o sistema federal para promover seus objetivos conservadores. Ao contrário de seu primeiro mandato, quando Trump e muitos membros de seu círculo íntimo não estavam familiarizados com Washington, desta vez ele está alcançando a burocracia.

Por exemplo, os funcionários federais devem denunciar seus colegas se eles tentarem continuar com iniciativas para diversidade, equidade e inclusão.

“Eles estão pressionando o presidente do presidente de baixo para cima”, disse Paul Light, especialista no governo federal e professor de serviço público da Universidade de Nova York.

Ele também disse que há riscos na abordagem de Trump, especialmente com tantos eleitores que dependem de Washington.

“Você não pode simplesmente concluir, complicar, problemas”, disse Light. “Você tem que entregar.”

Os temores de interrupção nos serviços do governo foram exacerbados, pois os estados relataram problemas com o portal de financiamento do Medicaid, onde as autoridades solicitam reembolso para fornecer assistência médica a residentes pobres.

Os democratas condenaram o governo Trump, conectando o problema com a pausa de financiamento.

Mas Leavitt disse que o portal estaria online novamente.

“Confirmamos que os pagamentos não foram afetados: eles ainda estão sendo processados ​​e enviados”, publicou ele nas redes sociais.