O juiz federal não irá imediatamente lançar o federal de dados federais ou demissões dos trabalhadores

Um juiz federal recusou -se na terça -feira (18 de fevereiro de 2025) para bloquear imediatamente o bilionário Elon Musk e o departamento de eficiência do governo para acessar sistemas de dados do governo ou participar de demissões dos trabalhadores.

O juiz do distrito americano, Tanya Chutkan, descobriu que há questões legítimas sobre a autoridade de Musk, mas disse que não há evidências suficientes de danos legais graves para justificar uma ordem de restrição temporária.

A decisão ocorreu em uma ação movida por 14 estados democráticos, desafiando a autoridade de Doge para acessar dados confidenciais do governo. O procurador -geral argumentou que Musk está exercendo o tipo de poder que a Constituição diz que só pode ser mantida pelos escolhidos ou confirmados pelo Senado.

O governo Trump sustentou que as demissões vêm de chefes de agência e disse que, apesar da victização pública do esforço, Musk não está direcionando as operações diárias de Doge.

Doge aproveitou os sistemas de computadores em várias agências com a bênção do presidente Donald Trump, cavando orçamentos e procurando o que ele chama de desperdício, fraude e abuso, mesmo quando um número crescente de demandas afirma que Doge está violando a lei.

O juiz Chutkan reconheceu as preocupações dos estados, que incluem o Novo México e o Arizona.

“As ações imprevisíveis de Doge resultaram em considerável incerteza e confusão”, escreveu ele. Suas perguntas sobre a aparente “autoridade livre de almíscar” e a falta de supervisão do Congresso para Dege são legítimas e podem argumentar com sucesso mais tarde, ele descobriu.

Mesmo assim, nesse ponto, não está claro exatamente como o trabalho de Doge afetará os estados, e os juízes só podem emitir ordens para bloquear danos específicos e imediatos, ele descobriu.

Chutkan, que foi nomeado pelo presidente democrata Barack Obama, anteriormente supervisionou o caso de interferência das eleições criminais agora distinguidas contra Trump em Washington, DC

A demanda por estados busca proibir Doge do Escritório Federal de Gestão e Departamentos de Educação, Trabalho, Saúde Humana, Energia, Transporte e Comércio.

Em outras demandas do Doge, dois outros juízes em Washington caíram de maneira semelhante a bloquear imediatamente o acesso aos sistemas de agências. Um juiz federal em Nova York bloqueou o acesso do Doge aos dados do Departamento do Tesouro por enquanto.