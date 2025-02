O juiz interrompe as compras de Trump antes do prazo

Vigilância tributária Bem -vindo ao relógio fiscalUm novo recurso no Boletim Negócio e Econômico da Hill se concentrou na luta pela reforma tributária e no impulso de estender os cortes de impostos de Trump em 2017 este ano. Os republicanos consideram uma linha do tempo mais curta para a extensão tributária O Senado está fazendo um movimento para avançar sua estratégia de dois projetos de lei Agenda do presidente Trump Após a falta de acordo entre os republicanos na câmara em um número de orçamento de linhas mais altas. Mas os republicanos da Câmara dos Deputados ainda estão tentando atingir o pouso no plano de fator único para Trump, tentando fazer seu Imenso rótulo de preço Mais aceitável para os falcões orçamentários reduzindo a duração das extensões fiscais propostas. “O que estamos falando (é) jogar com a duração dos cortes de tempo e descobrir qual seria o número total comparado ao que podemos obter nos cortes de despesas”, representante do orçamento. Chip Roy (R-Texas) disse a jornalistas esta semana. Os republicanos se reuniram na noite de terça -feira para falar sobre um Extensão de cinco anos dos cortes de impostos, em vez de uma extensão de década sob a qual as taxas de imposto individuais atuais e uma série de disposições comerciais expirarão no final deste ano. Sem cortes no orçamento, a agenda legislativa republicana pode custar tanto quanto US $ 7 bilhões Nos próximos dez anos. Isso está de acordo com uma estimativa de Andrew Lautz, do Centro de Políticas Bipartidárias, um número que Roy parecia confirmar. “O que estamos falando é … US $ 7 bilhões em despesas com linhas mais altas”, disse Roy, argumentando que o orçamento reduz a soma de US $ 1 bilhão, conforme flutuado pelo líder da maioria da Câmara dos Deputados Steve Scalise (R-La.), Eram insuficientes. “Acreditamos que precisamos de mais despesas do que isso”. – Tobias queima