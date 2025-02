O juiz não impedirá o Dux está acessando os sistemas do departamento de trabalho

Um juiz federal na noite de sexta -feira se recusou a impedir que o Departamento do Trabalho desse acesso ao departamento eficiente do governo de Elon Musk (DOGE) aos sistemas confidenciais ou aos funcionários que se despediram de se recusarem a entregar as credenciais.

Juiz Distrital dos Estados Unidos John Bates encontrou os demandantes Ele não demonstrou ferimentos suficientes para ter uma posição legal para trazer a demanda.

“Esses dados incluem os registros médicos e financeiros de milhões de americanos”, escreveu Bates. “Mas no registro atual, os demandantes não conseguiram estabelecer a posição. Então, embora o tribunal abre preocupações com a suposta conduta do acusado, ele deve negar a moção dos demandantes neste momento.

O processo, apresentado na quarta-feira pela AFL-CI e vários de seus sindicatos de seus funcionários do governo afiliado, afirma que dar acesso à equipe de almíscar aos sistemas do departamento de trabalho viola a lei federal de privacidade e não tem autoridade legal.

Em uma audiência anterior do dia, Bates expressou preocupação com o acesso da equipe de Doue e seus esforços mais amplos para implementar rapidamente na burocracia federal nas primeiras semanas do governo do presidente Trump.

“Algumas pessoas que, segundo relatos públicas, são muito jovens, que nunca estiveram no governo federal, nunca tiveram treinamento em relação às mãos de informações confidenciais, me pede que apenas confie absoluta no fato. Que nada de inapropriado acontecerá ”, disse Bates, um presidente mais jovem de Bush.

“Não me parece ser uma configuração que me daria facilmente a confiança de que não haverá infortúnio”, continuou o juiz, rindo com uma voz baixa.

No entanto, a falha da bateria não é suficiente se o acesso for ilegal, descobrindo que os desafiantes não tinham posição legal.

Dirigindo o fim de semana, os demandantes indicaram que expandirão sua demanda para outras áreas onde Dege implementou, incluindo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos e o Escritório de Proteção Financeira do Consumidor. Eles também estão pensando em adicionar o Departamento de Educação, mas em seu lugar podem diferir da demanda pública do cidadão nessa frente, que já começou.

“Estamos aqui devido a uma rápida situação de movimento com uma quantidade substancial de incerteza factual”, disse Mark Samburg, um principal advogado da democracia adiante, um grupo de esquerda que freqüentemente traz casos contra o presidente e representa os sindicatos, no público do público Audiência do público da platéia na sexta -feira.

“O que não é incerto no momento, sua honra, é a informação confidencial de milhões de pessoas, atualmente tem um risco iminente de disseminação ilegal do Departamento do Trabalho, mas para a rápida ação deste Tribunal”, continuou ele.

O Departamento de Justiça instou o juiz a permitir que os esforços de Doge avançam, insistindo que os demandantes não tenham posição e que o fornecimento de acesso não viole as leis de privacidade ou constitui uma “ação da agência final” que os tribunais podem revisar.

“Não há nenhuma pessoa que tenha sido identificada por ser prejudicada por essas possíveis revelações de sistemas especificados da ONU”, disse o advogado da justiça Michael Gerardi.

A primeira sexta -feira, 19 promotores gerais do Estado Democrata, exigiu que a equipe do Doge acesse os sistemas do departamento do Tesouro, o que aumenta a demanda anterior já apresentada.

