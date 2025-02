O juiz restabelece temporariamente o chefe do Escritório de Proteção ao Computador

Um juiz federal restabeleceu temporariamente o chefe do escritório do consultor especial, permitindo que Hampton Dellinger retorne à sua acusação depois que o presidente Trump o demitiu na sexta -feira.

A ordem da juíza Amy Berman Jackson rejeitou temporariamente a demissão de Dellinger, o que lhe permite voltar ao trabalho até o final da quinta -feira.

Dellinger processou na segunda -feira depois que disse que foi demitido de sua publicação “em um e -mail de uma oração”, levando -o de um escritório que ajuda a proteger os queixosos.

Dellinger, designado por Biden, disse que a medida viola sua nomeação em um período de cinco anos no escritório.

O OSC fornece outra maneira de os queixosos informarem preocupações sobre as ações do governo e o trabalho para protegê -los da retaliação. Também responde às possíveis violações da lei de escotilhas, a lei que os funcionários federais protegem contra as eleições.

Os advogados de Dellinger argumentam que sua demissão viola as leis que indicam que ela só pode ser eliminada por causa, enquanto a mesma agência projetou para revisar uma lista crescente de outras fotos recentes.

“A recente série de funcionários protegidos pelo serviço público sob a nova administração presidencial criou controvérsias, tanto sobre a legalidade dessas ações quanto sobre as possíveis represálias contra queixosos. O OSC tem a tarefa de receber esses relatórios, investigá -los e tomar medidas apropriadas ”, afirma a demanda.

Jackson não interveio nos méritos do litígio, acenando com casos judiciais anteriores ao descrevê -lo como um “primeiro corado” do caso.

“Hampton Dellinger continuará a servir como consultor especial do Escritório de Consultores Especiais, o cargo que ocupou às 19:22 na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025, quando recebeu um e -mail do presidente, e os réus não podem negar que ele acessar Os recursos ou materiais desse escritório ou reconhecem a autoridade de qualquer outra pessoa como consultor especial ”, escreveu ele.

Fonte