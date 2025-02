O juiz se recusa a bloquear o acesso de Doge aos dados do mutuário do aluno

Um juiz federal na noite de segunda -feira se recusou a bloquear o Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk (DOGE) para obter acesso aos dados do Departamento de Educação dos Estudantes.

O juiz do distrito americano Randolph Moss decidiu que a Associação de Estudantes da Universidade da Califórnia (USCA), que trouxe a demanda, não havia mostrado danos irreparáveis ​​suficientes para receber um alívio imediato.

“Como o tribunal conclui que a UCSA não conseguiu esclarecer que o obstáculo essencial, a análise do tribunal também termina aí”. Ele escreveu Mossque foi nomeado pelo ex -presidente Obama.

“O tribunal vai para outro dia, considerando se a USCA tem uma posição de processar e declarou uma reclamação sobre a qual o alívio pode ser concedido. Essas perguntas são menos claras e respondem melhor em um registro mais completo ”, continuou Moss.

A Musk’s Dogs se moveu rapidamente desde a inauguração do presidente Trump em instalar funcionários em agências federais com o objetivo de cortar bilhões de dólares em gastos do governo, o que rapidamente atraiu desafios legais.

O governo estudantil deu o alarme de que a equipe de almíscar poderia acessar os dados pessoais dos estudantes, incluindo informações fiscais, apresentadas ao Departamento de Educação como parte de pedidos de assistência financeira federal. A demanda declara que o acesso violou as leis federais de privacidade.

“O pessoal de Ed e Doge são obrigados a usar as informações dos membros da UCSA para fins legais dentro da missão do Departamento de Educação e mantê -la confidencial, de acordo com a lei de privacidade, as leis fiscais e outras leis federais”, disse Moss em sua decisão.

A colina se comunicou com o cidadão público, um grupo de defesa de consumidores de esquerda que representa os demandantes, para comentar.

A decisão de Moss ocorre dias depois que outro juiz se recusou a bloquear imediatamente a DUN para acessar sistemas no Departamento de Trabalho, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos e o Escritório de Proteção Financeira do Consumidor.

Mas, sob a decisão de outro juiz, a equipe do DOGE está bloqueada para acessar os sistemas de pagamento crítico do departamento de tesouro que são usados ​​para distribuir bilhões de dólares por ano.

Um juiz também declarará em breve se você não deve acessar os sistemas de acesso a sistemas em sete agências federais.

Nesse caso, Joshua Fisher, diretor do escritório da administração da Casa Branca, apresentou um declaração juramentada Na segunda -feira, que Musk é o principal consultor do presidente.

“Ele não é um funcionário do Serviço de Doge dos EUA.

Fonte