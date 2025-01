O juiz suspendeu a ordem de Trump sobre a cidadania por nascimento

O juiz distrital de Seattle, John Coughenour, disse que o regulamento presidencial é “aparentemente inconstitucional”

O juiz federal de Seattle emitiu uma suspensão de duas semanas da regulamentação executiva do presidente Donald Trump para restringir a cidadania por nascimento. O movimento foi “Obviamente inconstitucional,” Disse o juiz John Coughenour.

O mandado, assinado por Trump imediatamente após assumir o cargo em 20 de janeiro, procurou negar a cidadania a crianças nascidas nos Estados Unidos se nenhum pai é um cidadão americano ou um residente permanente legal.

O decreto se deparou com uma ampla reação de democratas e combatentes dos direitos humanos. Mais de 20 países liderados pelos democratas, juntamente com o distrito de Columbia e a cidade de São Francisco, entraram com ações judiciais em Boston e Seattle, alegando que Trump violou a Constituição dos EUA. Gruzs para imigrantes e direitos civis, incluindo a União dos EUA para a Liberdade Cívica (ACLU), entrou com uma ação em New Hampshire.

A proibição da abordagem procurada pelo Arizona, Illinois, Oregon e Washington foi o primeiro processo desse tipo que recebeu uma audiência perante o juiz. No entanto, o julgamento é aplicado em todo o país.

Segundo a Associated Press, o juiz interrompeu repetidamente o advogado do Ministério da Justiça Brett Shumate durante a audiência e questionou a legalidade do comando de Trump.

“Esta é obviamente uma ordem sem importância”. Disse Toughenour, acrescentando que não se lembrava de outro caso em sua carreira de décadas de que a Constituição havia sido tão bandeira.













O Ministério da Justiça disse em comunicado que eles iriam “Defender fortemente” A ordem de Trump, na qual ele insistiu “corretamente” Interpreta a Constituição.

“Estamos ansiosos pelo tribunal e pelo povo americano, que desejam desesperadamente ver a implementação da lei de nosso país, para apresentar um argumento completo sobre a básica”. O comunicado é dito.

O comando faz parte do conjunto mais amplo da política ‘America’ em primeiro lugar ‘, introduzida por Trump após sua inauguração. O presidente ordenou que as agências governamentais quebrassem a imigração ilegal e o crime organizado, prometendo proteger os americanos de “invasão” Do outro lado da fronteira com o México. Trump rotulou os cartéis de drogas como uma organização terrorista estrangeira e ordenou uma implantação adicional de tropas para ajudar os agentes de fronteira a interromper a entrada dos migrantes.

Trump afirmou isso durante sua primeira entrevista depois de assumir o dever “Milhares” O terrorista entrou no país e acusou a Venezuela de “Movimento” grupos criminais nos EUA.