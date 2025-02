O juiz trava os freios na limpeza da USAID de Trump

O comando vem porque mais de 2.000 funcionários estão lutando para evitá -lo

O juiz federal proibiu temporariamente a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o principal meio de Washington para financiar projetos políticos no exterior, para colocar milhares de funcionários em licença remunerada. A ordem foi uma resposta a uma ação movida por dois sindicatos representando trabalhadores federais.

E “Limitado”, Uma ordem de restrição temporária emitida na sexta -feira pelo juiz Carl Nichols, no Tribunal Distrital dos EUA, em Washington, DC, proibiu o governo dos EUA de colocar cerca de 2.200 USAIDS em licença administrativa ou evacuá -los de seus países anfitriões antes do final do dia 14 de fevereiro, 14 de fevereiro. O retorno também retorna cerca de 500 funcionários que já foram abolidos.

“Todos os funcionários da USAID atualmente de licença administrativa serão devolvidos nessa data e terão acesso completo aos sistemas e -estrela, pagamentos e segurança até essa data, e funcionários adicionais não serão colocados em licença administrativa antes dessa data” “ O pedido é lê.

O pedido de um intervalo de longo prazo será considerado em uma audiência na quarta -feira, afirma o veredicto.

No início da sexta -feira, a democracia e um grupo civil público público entraram com uma ação em nome de dois sindicatos que representavam trabalhadores federais. Dois sindicatos são a Federação dos Empregados do Governo dos EUA, 800.000 membros e uma Associação Americana de Serviços Externos, que representa milhares de funcionários para serviços estrangeiros que trabalham para a USAID.

O presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu toda a ajuda do lado americano, aguardando uma revisão de três meses, em uma de suas primeiras ordens executivas depois de assumir seu dever em 20 de janeiro. A decisão faz parte de um plano mais amplo para uma redução significativa no consumo de estado. Posteriormente, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, suspendeu vários projetos alocados da USAIDS.

No início desta semana, Trump afirmou que a agência inseriu bilhões de dinheiro dos contribuintes nas empresas de mídia para incentivar uma cobertura positiva da mídia dos democratas. Enquanto isso, o CEO da Tesla e o SpaceX Elon Musk, que liderou o novo Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), que avalia o consumo de agências federais, foi marcado pela USAID A “Organização Criminal” e afirmou ter financiado a pesquisa sobre Bio -Popljekka.