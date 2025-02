O julgamento do divórcio foi realizado, Paula Verhoeven entregou 42 evidências

Yakarta, vivo – O julgamento de divórcio de Baim Wong com Paula Verhoeven foi realizado novamente hoje, quarta -feira, 12 de janeiro de 2025 no Tribunal Religioso do Sul de Yakarta. Baim e Paula estão diretamente ausentes e representados por seus respectivos advogados.

Durante o público, Paula apresentou 42 evidências que consistiam em cartas e evidências eletrônicas.

“Para o julgamento de hoje, é a agenda para transmitir evidências do nosso lado, o réu, hoje transmitimos que existem cerca de 42 testes, tanto as evidências na forma de cartas quanto para evidências eletrônicas”, disse o advogado de Paula, Ainul Yaqin após o público. no Tribunal Religioso do Sul Yakarta, quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

Na mesma ocasião, o advogado de Baim Wong, Fahmi Bachmid, revelou que Paula não poderia mostrar evidências originais para que o painel dos juízes pedisse para ser trazido. Paula apresenta um dos testes de captura de tela de conversa do WhatsApp.

“Então, na lei, toda vez que apresenta evidências, deve haver evidências comparativas. O teste comparativo é um teste de origem; portanto, a origem da evidência ou a linguagem mais fácil deve coincidir com o original. Bem, devido a todas as Formas de conversa do WhatsApp, o painel dos juízes solicitou que seu telefone celular fosse trazido, correspondido “, disse Fahmi Bachmid.

“A segunda é onde o original, que é originalmente, porque as evidências concordam com a lei de procedimentos devem ser mostradas perante os juízes onde o original, porque o que foi apresentado foi fotocopiado, na data e selado no escritório de Correos que foi entregue ao painel dos juízes.

Então, Fahmi explicou que o painel dos juízes deu a oportunidade de Paula de trazer evidências originais.

“Anteriormente, todas as evidências poderiam ser demonstradas sua autenticidade ou a evidência original não estava lá ou a comparação não foi mostrada ao painel dos juízes. Sim, dada a oportunidade, mostre como as evidências são originais”, disse Fahmi Bachmid.