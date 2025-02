O KPK diz isso depois de ser convidado a ter um escritório no BPOM para evitar a corrupção

Yakarta, vivo – A Agência de Supervisão de Alimentos e Drogas (BPOM) visitou a Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025. Durante sua visita, o chefe do BPOM Taruna, Ikrar, convidou a liderança da KPK a ter um escritório no BPOM para evitar práticas de corrupção. .

A porta -voz da KPK, Tessa Mahardhika, também respondeu à chegada do BPOM na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025. Ele disse que Taruna também entregou cinco pontos à liderança da KPK para sincronizar a estratégia nacional.

Primeiro, o BPOM deseja aumentar o número de especialistas em integridade (API) e instrutores anticorrupção (PAKSI) dentro do BPOM como um compromisso de integridade.

“Revisão do Memorando de Entendimento (MOU) entre KPK e BPOM; fornece informações sobre o potencial de corrupção no BPOM; bem como solicitar aos funcionários da KPK que podem ter escritórios no BPOM”, disse Tessa Mahardhika a jornalistas na terça -feira, 4 de fevereiro, 4 de fevereiro . , 2025.

Então, disse Tessa, o KPK também disse que o BPOM tem um papel estratégico na proteção da saúde pública e apoio ao desenvolvimento econômico e industrial na Indonésia.

Segundo ele, o BPOM tem a tarefa de garantir a segurança e a qualidade dos produtos consumidos. No entanto, o possível desvio de supervisão continua sendo um desafio que deve estar firmemente.

“O BPOM contribuiu com RP176,3 bilhões da indústria farmacêutica e RP5.420 bilhões da indústria de alimentos. Portanto, a indústria total sob a supervisão do BPOM para a economia nacional atingiu RP5.590 bilhões”, disse Tessa.

Quando o BPOM chegou ao KPK, eles foram acompanhados ao mesmo tempo que uma audiência do presidente da KPK, Setyo Budiyanto, vice -presidente da KPK, Ibnu Basuki Widodo, secretário -geral de KPK, Cahya H. Harefa, vice da Rudi Setiawan Application, deputado korsup Wijanko, vice da educação e participação da comunidade Wawan Wardiana, vice Inda Eko Marjono.

