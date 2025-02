O KPK olhou para a casa do político de Nasdem, Ahmad Ali, supostamente lavando o dinheiro da corrupção RP110 bilhões de rita widyasari

Yakarta, vivo – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) registrou a Casa Política Sênior do Partido Nasdem, Ahmad Ali, localizado em Kembang, West Yakarta, na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

Leia também: Casa de Sexnship forx waketum Nasdem Ahmad Ali, KPK Safe Sacols, Documentos de Dinheiro

A busca supostamente estava relacionada a um caso de lavagem de dinheiro que pegou o velho Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

“Então, é verdade que há uma atividade de busca realizada hoje pelos pesquisadores, na casa do irmão de AA”, disse a porta -voz da KPK, Tessa Mahardhika, no edifício KPK, na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

Leia também: KPK Cecar é para o diretor geral de alfândega e impostos especiais, que é chamado de caso TPPU, ex -regente Kukar Rita Widyasari

A pesquisa durou quase duas horas. Após a conclusão, a equipe de pesquisa da KPK deixou a casa de Ahmad Ali usando nove carros. No entanto, até agora, o papel de Ahmad Ali ainda não é conhecido em um caso que pega Rita Widyasari.

 O caso de suborno exigido concede uma licença para a localização da plantação em Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Foto: Entre fotos/akbar nuguho gumay

Leia também: Perto de Pabowo, também conhecido como acredita que o programa com Cagub Ahmad Ali está pronto

Ele relatou anteriormente que suspeitava -se que Rita recebesse dicas relacionadas ao setor de carvão de mineração. No seu caso, suspeitava -se que Rita obtivesse uma ração de 3,3 a 5 dólares para cada métrica de tonelada.

O dinheiro supostamente se origina de uma empresa de mineração e depois flui para várias partes que são atualmente exploradas pelo KPK.

Além de ser arrastado em caso de gratificação, Rita também era conhecida como chefe regional que subornou o pesquisador da KPK, Stepanus Robin Pattuju.

No caso de gratificação no valor de RP110 bilhões e o suborno da licença de óleo de palma em Kutai Kartanegara, Rita foi condenado a 10 anos de prisão com uma multa de RP600 milhões, um confinamento de seis meses.

Enquanto isso, da pesquisa resulta na Casa de Ahmad Ali, o KPK confiscou uma série de elementos de evidência.

“As informações provisórias são geralmente e documentos confiscados, evidências eletrônicas, dinheiro, também há sacolas e horas”, explicou Tessa.

O KPK ainda continua a explorar este caso para descobrir o fluxo de fundos e as partes envolvidas.