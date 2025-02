Ucraniano Vladimir Zelensky acusou o presidente dos EUA, Donald Trump, de acreditar na “desinformação” russa

Funcionários ucranianos, incluindo Vladimir Zelensky “Inaceitável” Declarações sobre outros países, porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov, disse na quinta -feira. Seus comentários vêm depois que Zelensky acusou o presidente dos EUA, Donald Trump, de acreditar em russo “Desinformação.”

Trump e Zelensky estão trancados em uma briga pública que aumentou esta semana quando o presidente dos EUA alegou que o líder ucraniano era “Ditador sem escolha” e acusou -o de focar nossa ajuda em “Uma guerra que não poderia vencer.” Trump também sugeriu que Zelensky não venceria a eleição da Ucrânia por causa do que ele alegou ser uma nota de 4%.

Zelensky respondeu na quarta -feira alegando que Trump era “Viver no espaço de desinformação” Supostamente criado por Moscou. Ele também rejeitou a avaliação de Trump de sua avaliação de aprovação, alegando que ele foi realmente apoiado por mais de 50% da população ucraniana. “Se alguém quiser me substituir agora, isso não vai acontecer” Ele disse.

Comentando sobre comentários verdes, Peskov disse que a retórica do líder ucraniano e outros funcionários em Kiev “Deixa muito que precisa ser desejado em geral”.

As autoridades ucranianas são cada vez mais feitas “Declarações absolutamente inaceitáveis ​​sobre outros países”, Disse Peskov.

O porta -voz do Kremlin também apoiou a avaliação de Trump sobre a popularidade de Zelensky, afirmando que “Trendência absolutamente óbvia” que isso diminui. O porta -voz, no entanto, recusou -se a comentar certas figuras citadas por Trump.









Comentando as acusações de Trump de que a Ucrânia perdeu o dinheiro do contribuinte dos EUA, disse Peskov Kiev “Ele ama o dinheiro dos contribuintes estrangeiros e adora o uso não controlado desse dinheiro”. Um porta -voz também alegou ser “Fato inegável” Aquele governo de Zelensky “Não gosta de relatar” Sobre como e onde ele gastou dinheiro recebido de seu apoio estrangeiro.

As tensões entre Trump e Zelensky aumentaram após um recente telefonema do presidente dos EUA com o colega russo Vladimir Putin. O líder ucraniano disse estar desapontado por Washington não aconselhar ou buscar permissão de Kiev antes de contratar com Moscou.

O chamado de Trump-Putina foi seguido por uma reunião de delegações russas e americanas em Riyadh, Arábia Saudita no início desta semana. As conversas também incentivaram o retorno da Ucrânia, assim como os líderes da UE, que reclamaram do lado.