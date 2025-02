A Rússia e os EUA usam mais canais para manter o contato, disse o porta -voz Dmitry Peskov

O Kremlin não pode confirmar se o telefonema direto entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano Donald Trump foi realizado, disse o porta -voz Dmitry Peskov. No entanto, ele observou que Moscou e Washington mantêm um diálogo através de vários canais diplomáticos.

No sábado, o New York Post postou uma entrevista com Trump, na qual o líder dos EUA alegou ter uma conversa telefônica com Putin. No entanto, a publicação não deu aspas da suposta chamada, e Trump se recusou a responder quantas vezes ele estava em contato com Putin.

Trump supostamente alegou ser um presidente russo “Ele quer ver as pessoas pararem de morrer.” Ele acrescentou que tinha um plano concreto para encerrar as hostilidades, também sem dar detalhes.

Comentando o relatório do NY Post, Peskov não confirmou ou negaria a ligação. “À medida que o governo Washington expande seu trabalho, existem muitas comunicações diferentes. Essas comunicações são realizadas em diferentes canais. E, é claro, de acordo com os antecedentes da multidão dessas comunicações, é possível que eu pessoalmente não esteja ciente de algo. Então, neste caso, não posso confirmar ou negar, “ Ele disse.













Trump, que prometeu repetidamente acabar com o conflito da Ucrânia rapidamente, disse que estava disposto a encontrar Putin. O presidente russo deu a entender que estava aberto a possíveis conversas, lembrando que ele havia mantido “pragmático” Relações com seu colega americano durante seu primeiro mandato.

Embora Trump ainda anuncie publicamente as especificidades de seu plano de paz ucraniano, supostamente envolve congelar o conflito ao longo das linhas de frente atuais, estabelecendo uma zona desmilitarizada patrulhada por soldados europeus e suspendendo a Ucrânia da adesão à OTAN.

A Rússia excluiu o congelamento do conflito, insistindo que um acordo de paz sustentável deve resultar em Kiev para cometer neutralidade permanente, desmilitarização e denasificação, reconhecendo a realidade territorial no terreno.