Por parte dos Estados Unidos, ainda não há propostas “substanciais” para resolver o conflito na Ucrânia, hoje o porta -voz do Kremlin, disse Dmitry Peskov. “Existem muitas declarações e mensagens que são refutadas, modificadas ou anunciadas por fraude no dia seguinte – disse um porta -voz citado pela TASS -. Não temos opção ou desejo de responder a qualquer relatório de gênero. Até que algo esteja nessa questão, devemos ser pacientes apenas. ”

Peskov respondeu especialmente ao que foi dito em uma entrevista ao New York Post por Keith Kellogg, o enviado de Donald Trump para ucraniano e Rússia, segundo o qual o presidente dos EUA quer parar a luta antes de negociar acordos de paz, porque “” Get Out Out deste assassinato de guerra “.

Trump está pronto para dobrar as penalidades contra Moscou



Donald Trump está pronto para dobrar as sancionas dos EUA a Rússia para encerrar sua guerra contra a Ucrânia: em uma entrevista com o New York Post Keith Kellogg, a American Special San Moscou terá que fazer concessões para encerrar o assassinato “industrial” “industrial” causado por conflitos. Para Kellogga, a aplicação de sanções à Rússia é “apenas cerca de três” em uma escala de um a 10 sobre o quão doloroso a pressão econômica pode ser. “Especialmente eles podem ser sanções que se concentram na produção e exportação de petróleo”. “Se há alguém que entende o que é a alavanca financeira, Trump é presidente e você pode ver o que ele fez recentemente”, disse o correspondente dos EUA. Na quinta -feira passada, Trump ingressou em sua “equipe completa” de conselheiros e membros do gabinete focada na segurança nacional, vice -presidente da JD Vance ao secretário do tesouro Scott, seriam; Você quer usar todos os elementos do poder nacional para acabar com a guerra.

Kyiv, “Estamos ansiosos pela visita de Kellogg a fevereiro”



Kiev está esperando que uma “ansiedade” visite o progresso especial americano para conflitos na Ucrânia em Keith Kellogg em fevereiro: para a ucraniana, é importante se comunicar com o novo governo americano. Ele disse que o chefe do escritório presidencial Andria Yermak em uma entrevista à Associated Press, como a RBC-Ucraine, disse isso. “A parte ucraniana espera ansiosamente um representante especial do presidente dos Estados Unidos para a Ucrânia e a Rússia, Keith Kellogg, em fevereiro para fornecer informações exaustivas sobre a agressão russa contra o nosso país”, disse Yermak. O chefe do Presidente Volodymyr Zlenic enfatizou que é muito importante para a Ucrânia que o novo governo dos EUA obtenha informações completas e reais sobre a situação no campo de batalha, mobilização e armas e equipamentos.

Reprodução reservada © Copyright ANSA