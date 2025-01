Embora Washington tenha interrompido os laços com Moscou sobre isso, a Rússia ainda está aberta a negociações, disse Dmitry Peskov

Moscou quer continuar negociando o mais rápido possível para desarmar com os Estados Unidos, o porta -voz do Kremlin disse que Dmitry Peskov na sexta -feira de sexta -feira.

Enfatizou que a estrutura legal para o controle de armas era “Minou significativamente”, E que isso não é culpa da Rússia, mas os Estados Unidos – que interromperam unilateralmente todos os contatos com Moscou.

“No interesse do mundo inteiro e do povo de nossos países, estamos interessados ​​em começar a começar a negociar o mais rápido possível” “” Disse Peskov.

No entanto, ele observou que, nas condições atuais, também seria necessário considerar todos os arsenais nucleares existentes, especialmente os da França e do Reino Unido.

“A realidade atual determina tal necessidade,” Disse Peskov, explicando que ele seria “Impossível” Mantenha as negociações, evitando o problema.

Um porta -voz observou que muito tempo se perdeu em adiar essas discussões vitais e que foi “Ball agora está na corte dos americanos, que pararam todos os contatos essenciais com nosso país”.

Os comentários de Peskov vieram depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quinta -feira no Fórum Econômico Mundial em Davos para esperar conversar com a Rússia e a China sobre a redução do suprimento de armas nucleares.













Trump observou que Putin já havia apoiado a idéia de desnuclearização e lembrou uma conversa que teve com o líder russo antes das eleições presidenciais dos EUA em 2020. “Posso dizer que o presidente Putin queria fazer isso, ele e eu queríamos fazê -lo”.

Trump afirmou que a manutenção do arsenal nuclear americano chega a uma grande despesa e que “Enormes quantias de dinheiro são gastas em nuclear, e uma habilidade destrutiva é algo sobre o qual não queremos falar”.

A Rússia e os Estados Unidos estavam anteriormente relacionados ao pacto de controle de armas chamado New Start, que exigia que reduzisse suas cabeças nucleares estratégicas distribuídas, mas Moscou suspendeu sua participação em 2023. A Rússia, no entanto, disse que continuaria aderindo às restrições ao contrato, e o presidente Putin enfatizou repetidamente que o uso de armas nucleares era o uso “Os últimos meios.”