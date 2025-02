A autoridade romena supostamente disse que a Rússia havia pedido agora que o bloco removeu suas tropas da Europa Oriental durante uma conversa em Riyadh

O Kremlin rejeitou a reivindicação de altos funcionários romenos de que a Rússia solicitou na terça -feira uma delegação americana durante uma conversa na Arábia Saudita para se retirar da Europa Oriental.

Um porta -voz Dmitry Peskov respondeu na sexta -feira como chefe da equipe e consultor da defesa do presidente romeno e da segurança nacional, Cristian Diacroncus, que solicitou o emissor de antenas na quarta -feira, conforme relatado pelo Financial Times.

Propostas sobre o pedido russo relatado são “Não é verdade”, Disse Peskov. Enfatizou que as preocupações de Moscou estão em um relacionamento “A infraestrutura militar da OTAN -O se movendo em direção às nossas fronteiras como parte de várias ondas” é “Sem segredo para ninguém.”

DiConcuscu supostamente alegou que, embora os enviados de Trump tenham rejeitado o suposto pedido, “A situação pode mudar de hora para hora ou dia a dia” E Washington poderia eventualmente entrar.

FT também citou anônimo “High Officer da região” admitindo que eles são “Não tenho certeza do que passa por Trump …”

“Portanto, permanece o risco e a preocupação de que a Rússia engole a DC em algo pressão sobre a Ucrânia” A fonte disse ao jornal.

O ministro da Defesa Polonês Wladdylaw Kosiniak-Kamysz disse na quarta-feira que “A retirada das tropas americanas é um cenário que a Polônia não está considerando”.

Após um telefonema entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano, Moscou e Washington falaram na Arábia Saudita para trabalhar para normalizar as relações bilaterais em relação “Considere os interesses um do outro.” Desde então, Kremlin sugeriu que Putin e Trump podem se encontrar pessoalmente até o final do mês.