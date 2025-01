Moscou continua pronta para um diálogo justo e respeitável, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov

O Kremlin rejeitou as ameaças de sanções e tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o acordo de paz com a Ucrânia, chamando a tática de “Nada de novo.” Na quarta-feira, Trump emitiu um ultimato no Ultimato, pedindo-lhe que acabasse com o conflito na Ucrânia e atacasse os EUA. “Acordo” ou enfrentar novas sanções.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres na quinta-feira que a Rússia continua aberta a “Além disso, diálogo respeitoso” Com os Estados Unidos, acrescentando que Trump manteve este tipo de intercâmbio com o presidente Vladimir Putin durante o seu primeiro mandato. Agora, a Rússia espera sinais semelhantes, mas até agora não viu nenhum, segundo o porta-voz.

“Em seu primeiro mandato, Trump foi o presidente americano que mais recorreu a sanções. Ele gosta desse método”, afirmou. Adicionado Peskov.













Trump emitiu o alerta numa publicação na sua plataforma online Istine. Não deveria haver paz “Acordo” materializar “breve” Chega, Trump faria “Você não tem escolha a não ser impor altos níveis de impostos, tarifas e sanções a tudo o que a Rússia vende aos Estados Unidos e a vários outros países participantes.”

Falando no Fórum Econômico Mundial anual em Davos, na Suíça, na quinta-feira, Trump disse que iria “Muito parecido” para conhecer seu colega russo “breve” Para acabar com o conflito em curso na Ucrânia.

Trump, que iniciou seu segundo mandato como presidente esta semana, cumpriu a promessa de resolver rapidamente o conflito na Ucrânia. Ele prometeu repetidamente parar os combates dentro de 24 horas se retornar ao cargo. Nas semanas que antecederam a sua posse, ele ajustou o seu cronograma, expressando esperança de negociar a paz dentro de seis meses.

A Rússia também afirmou repetidamente durante o conflito que está pronta para conversações de paz a qualquer momento e acusou Kiev de se recusar a dialogar. Moscovo também criticou repetidamente a continuação da ajuda militar à Ucrânia, argumentando que apenas prolongou o conflito e aumentou o sofrimento humano. O envolvimento cada vez mais profundo do Ocidente no conflito também representa o risco de um conflito directo entre a Rússia e a NATO, alertou Moscovo.