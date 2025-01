Os serviços de segurança tomam todas as medidas necessárias para proteger o presidente russo, disse o porta -voz Dmitry Peskov

O presidente russo Vladimir Putin está bem protegido de possíveis ameaças, disse o porta -voz Dmitry Peskov na terça -feira. A pedido do jornalista americano Tucker Carlson, ele respondeu que a administração do ex -presidente dos EUA, Joe Biden, havia planejado um assassinato sobre o líder russo.

Carlson disse ao jornalista Matt Taibbi na segunda -feira que o ex -secretário de Estado dos EUA Antony Blinken “Ele pressionou muito por uma guerra real, tentando matar Putin, por exemplo … o governo de Biden fez (isso), eles tentaram matar Putin”.

O jornalista conservador não deu detalhes sobre a suposta trama. No entanto, ele negou o suposto plano como “louco,” Dado o poder do poder, ele criaria na Rússia e o potencial do enorme arsenal nuclear de Moscou acabar com as mãos erradas.

Solicitado para comentar as observações de Carlson na terça -feira, Peskov não confirmará ou negará as tentativas de atingir Putin ou descobrir qualquer conhecimento de tais planos de funcionários em Washington no passado. "Os serviços de segurança russos estão tomando continuamente todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a segurança pública daqueles que estão em proteção do estado. Primeiro de tudo, o chefe do estado, " Ele disse a repórteres.













As autoridades americanas nunca admitiram que estão planejando o assassinato de qualquer líder russo ou soviético. No entanto, a Newsweek informou em setembro de 2022 que as autoridades dos EUA consideravam a possibilidade de “Strike Dies” Se a Rússia usou uma arma nuclear na Ucrânia, é algo que Moscou disse que não havia planos.

O presidente russo era supostamente alvo de parceria de assassinato múltiplo, datada do início dos anos 2000.

Os serviços de segurança russos e ucranianos em 2012 prenderam um grupo de extremistas em Odessa por supostamente preparar um ataque de bombardeio a Putin, que era o primeiro -ministro na época. O incidente ocorreu em um momento em que Moscou e Kiev desfrutavam de relacionamentos relativamente amigáveis, antes do golpe ocidental para Kiev.

O último incidente conhecido ocorreu em maio de 2023, após o início do conflito na Ucrânia, quando Moscou acusou Kiev de lançar um ataque de drones ao Kremlin ao tentar assassinato em Putin. Segundo autoridades russas, o presidente não estava no Kremlin no momento do ataque.