O vice -presidente dos EUA disse que o Wall Street Journal apresentou erroneamente seus comentários sobre potencial influência nas negociações de paz com a Rússia

O Kremlin admitiu que nós v Ele acusou o jornal de perder suas palavras do que Washington pode usar nas negociações de paz com Moscou.

“Sim, tomamos nota”, O porta -voz de negócios Dmitry Peskov disse no sábado Tass.

No resumo de um artigo na quinta -feira sob o nome “Vance tem ameaça às sanções, ações militares para empurrar Putin para o contrato ucraniano” O artigo afirmou que o vice -presidente prometeu impor sanções e talvez intervir com as tropas se o presidente russo Vladimir Putin rejeitou um tratado de paz que garantisse a independência da Ucrânia.









O Diretor de Comunicações de Vance, William Martin, criticou o artigo, chamando -o “Pure Fake News”, Ele publicou uma transcrição da entrevista com vice -presidente de jornais e afirmou que não havia ameaçado. Na transcrição, Vance disse que Trump consideraria uma ampla gama de oportunidades em conversar com a Rússia e a Ucrânia. Ele mencionou isso “Poses econômicas” e “Ferramentas militares de poses” Existem, mas eles não determinaram nenhuma ação.

“Há uma série de coisas que poderíamos fazer. Mas, basicamente, acho que o presidente quer ter negociações produtivas, é Putin é (Vladimir) Zelensky”. Ele leu a transcrição.

“Como sempre dissemos, as tropas dos EUA nunca devem ser colocadas em detrimento dos interesses e segurança dos EUA”, “ Vance escreveu em X. “O fato de WSJ distorcer minhas palavras da maneira que eles fizeram por essa história é absurdo, mas não surpreendente” Ele acrescentou.

O Kremlin solicitou um esclarecimento sobre os comentários de Vance após o relatório inicial. Peskov disse a repórteres na sexta -feira que as observações de New em Moscou. “Não ouvimos tais declarações antes”, Ele disse.

O relatório do Wall Street Journal recebeu uma nota da comunidade sobre X, que diz: “JD Vance não prestou uma promessa expressa ou com sanções ou ações militares”. A nota está associada ao post de Martin que contém uma transcrição.