O KSRTC planeja construir um novo suporte de ônibus no debate de faíscas de Bannimantap

O KSRTC propõe alterar o suporte de ônibus suburbano em Mysuru e criar uma nova instalação no Bannimantap. | Crédito da foto: Ma Sriram

A proposta de mover o posto de ônibus do KSRTC de seu local atual perto do centro da cidade causou um debate nos últimos dias.

Enquanto o KSRTC planeja construir uma nova posição de ônibus em Bannimantap, várias ONGs como Mysore Grahakara Parishat (MGP), grupos da sociedade civil e pessoas criticaram o plano, chamando -o de curta e não atendendo adequadamente às necessidades de longo prazo da cidade.

As ONGs disseram que simplesmente realocar a parada de ônibus dentro dos limites da cidade não resolverá o principal problema do congestionamento do tráfego, mas só o mudará de um lugar para outro.

Eles solicitaram que o novo posto de ônibus fosse construído além da estrada do ar livre (ORR) em vez de Bannimantap.

Essa realocação estratégica garantiria que ônibus e intra -distrito de longa distância não precisem entrar no centro da cidade, confiando assim o congestionamento do tráfego, reduzindo a poluição e melhorando a mobilidade geral, disseram eles.

Outro argumento que se destacou durante uma recente reunião pública do MGP foi que a localização do ponto de ônibus perto de ORR também promoveria uma melhor conectividade às regiões vizinhas que tornam o movimento de passageiros e bens mais eficiente.

Por outro lado, a sugestão feita pelos membros da Samithi para construir a nova parada de ônibus perto do parque popular ou a casa de hóspedes do governo foi demitida como pouco prática e prejudicial aos espaços verdes da cidade e também como uma violação da lei. Esta proposta invadiria o valioso espaço pulmonar, comprometendo ainda mais o equilíbrio ambiental da cidade, segundo ONGs.

Embora o KSRTC planeje alterar a posição de ônibus para Bannimantap possa oferecer uma solução temporária, as ONGs argumentam que ela não aborda os desafios mais amplos de planejamento urbano e a sustentabilidade da cidade e exorta as autoridades a priorizar o crescimento a longo prazo e uma melhor infraestrutura urbana.