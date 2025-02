O Laboratório Divi retoma o trabalho do cano ao longo da costa elevada de AP em meio de preocupações sobre poluição e meios de subsistência

Os laboratórios limitados da Divi começaram a colocar um cano para atrair água do mar para dessalinização e liberar água processada para o mar para sua unidade farmacêutica de 600 milhões de rúpias que estão sendo instaladas ao longo da costa oposta no distrito de Kakinada.

O oleoduto foi retomado na segunda -feira, depois de parar por meses em meio a preocupações com a ameaça ao ecossistema marinho e seu impacto no subsistência da comunidade de pesca.

O projeto farmacêutico está sendo estabelecido em 670 acres de terra, meio quilômetro do mar, para fabricar ingredientes farmacêuticos ativos (API) e intermediários.

De acordo com o resumo executivo do projeto apresentado ao Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas, o projeto precisa de 6425 quilolitros de água e 5586 kl serão liberados para o mar todos os dias.

Em uma conferência de imprensa conjunta, participou de seis metros para fins de dessalinização. Começou em 3 de fevereiro e deve ser concluído dentro de uma semana.

Referindo -se à avaliação do impacto ambiental no ecossistema e pesca marinha, Shan Mohan disse que um relatório sobre o estudo ambiental realizado pelo Instituto Nacional de Oceanografia (NIO) provavelmente será lançado em um mês.

O colecionador disse que uma pesquisa socioeconômica foi realizada nas 16 aldeias pescadas na área afetada pelo projeto em Thondangi Mandal.

Compensação necessária

Os representantes dos pescadores Koda Venkata Ramana e Chokka Kasi Visweswara Rao colocaram as demandas das 16 aldeias diante do governo do estado, alegando que quase 2.000 pescadores, dependendo da pesca marinha, perderiam a vida devido à ‘poluição marinha causada pelo projeto’.

Eles exigiram uma ajuda mensal de ₹ 15.000 para cada família afetada permanente, um trabalho e ajuda que varia de ₹ 1,5 lakh a ₹ 3 lakh a cada família afetada para barcos de pesca.

“As conversas sobre as demandas de 16 aldeias de pescadores serão realizadas em breve com as autoridades superiores e a administração da Divi Limited Laboratories”, disse o colecionador.