O lamentável discurso de despedida de Biden cativa a mídia que encobriu seu declínio

É lógico que um meio de comunicação que marcou o início da presidência de Biden com uma ficção óbvia a rejeitasse com outra.

O presidente Biden, que até junho passado foi protegido por uma mídia cúmplice na fantasia de que estava física e mentalmente apto para servir como presidente, fez seu discurso de despedida em 15 de janeiro.

Não é de surpreender que o discurso tenha sido uma bagunça carregada de clichês, repleto de fragmentos de discursos desajeitadamente formulados por presidentes muito mais capazes, amados e importantes do que ele. Foi um discurso ruim.

Você nunca saberia disso ouvindo a cobertura. Se ouvissemos as pessoas que até recentemente insistiam que Biden era “perfurante”, nunca saberíamos que o seu lamentável último suspiro foi um fracasso 100% esquecível.

Na verdade, a indústria que afirmou que Biden estava à altura dos rigores da presidência acredita que o seu discurso de despedida foi um golpe de mestre de estadista.

“De certa forma, isso se baseia na mensagem, nos temas que sempre ouvimos dele, de que ele está lutando pela alma desta nação”, disse Kristen Welker, da NBC News, chamando-o de “discurso para os livros de história”.

Na ABC News, o discurso foi descrito como uma “defesa da democracia”, e a correspondente-chefe da ABC News na Casa Branca, Mary Bruce, caracterizou-o como um “desafio” aos “americanos e à nação para realizarem o trabalho (de Biden)”.

“Ele ressaltou a importância da democracia americana e a necessidade de protegê-la”, acrescentou.

Na CBS, o discurso foi chamado de “surpreendente”, “extraordinário” e “profundamente pessoal”. John Adams foi evocado.

Ed O’Keefe se perguntou se Biden seria comparado “junto com Franklin Roosevelt e LBJ e George Washington em termos de grandes presidentes que fizeram grandes coisas ou termina na conversa com Woodrow Wilson e James Garfield e John Kennedy sobre se eles viveram mais, se tiveram saúde suficiente, se eles poderiam ter feito mais, como os teríamos avaliado?

Robert Costa, da CBS, aproveitou a oportunidade para promover a imagem de “homem comum” cuidadosamente selecionada, mas completamente fictícia, de Biden. Ele invocou o tropo ridículo de Biden como “’Scranton Joe’, como alguém que defendeu os trabalhadores”.

Na CNN, o titular Foi o seguinte: “A comovente despedida de Biden centra-se nos seus medos pelo país que ama”.

Alguém poderia ser perdoado por se perguntar se essas pessoas viram o mesmo discurso que todos nós. Objetivamente, foi apenas um discurso péssimo. Mas não acredite apenas na minha palavra.

“Sabemos que a ideia da América, a nossa instituição, o nosso povo, os valores que a sustentam, estão constantemente a ser testados”, disse. O presidente murmurou enquanto ele apertava os olhos e tropeçava no texto. “Debates em andamento sobre o poder e o exercício do poder. Sobre se lideramos pelo exemplo do nosso poder ou pelo poder do nosso exemplo.”

Oh meu Deus, essa última linha é dolorosa de ler. Os redatores de discursos da Casa Branca que ainda não renunciaram devem ter dedicado todas as suas horas de trabalho aos seus currículos.

Biden, que há duas semanas concedeu ao especulador monetário bilionário e banqueiro democrata George Soros a Medalha Presidencial da Liberdade, alertou contra o “dinheiro obscuro” na política. Biden, cujo filho Hunter supervisionou uma operação internacional de tráfico de influência que rendeu a Hunter um emprego na energia ucraniana de US$ 50 mil por mês, para o qual ele não estava qualificado, queixou-se de uma conspiração obscura de oligarcas influentes. Biden, cujo próprio filho foi recentemente condenado por evasão fiscal, também destacou como é importante para os ricos “pagarem a sua justa parte dos impostos”.

Foi tudo o primeiro Biden: cheio de fanfarronice, hipocrisia, confiança imerecida e coisas já ditas por homens melhores.

O discurso egoísta e delirante exaltava conquistas inexistentes, ignorava fracassos óbvios e tentava levar o crédito por coisas que ainda não haviam acontecido. Pior ainda, foi completamente esquecível.

Além de falar mal, muitos na mídia omitiram estranhamente o contexto principal de suas reações. Apesar de toda a atenção dada às advertências de Biden sobre “oligarcas tecnológicas” e “dinheiro obscuro”, nenhuma das análises ou respostas apontou que o Partido Democrata, e Biden especificamente, beneficiam grandemente do “dinheiro obscuro” multibilionário. Mais bilionários e grupos externos doaram a candidatos presidenciais democratas em 2016, 2020 e 2024 que contribuíram para o candidato republicano.

Na sua discussão sobre as advertências de Biden sobre os “oligarcas tecnológicos”, as menções à utilização de dados do Facebook pela campanha Obama-Biden para chegar aos eleitores também estiveram visivelmente ausentes. Isto é estranho, considerando a relação Obama-Biden-Facebook. o relacionamento já foi elogiado como o futuro da política campanhas estratégicas, o brinde dos comentários políticos em todos os lugares.

Na sua última semana no cargo, um esquecido Biden fez um esquecível discurso de despedida, provando mais uma vez que não tem o que é preciso para ser presidente, se é que alguma vez o teve.

Becket Adams é diretor de programa do Centro Nacional de Jornalismo.

Fonte