O governador de Telangana, Jishnu Dev Varma, marcou a diretriz para o lançamento de quatro programas emblemáticos de bem -estar ao mesmo tempo e disse que a visão do governo, lançando esses programas, cobre várias áreas, incluindo agricultura, bem -estar, alimento Segurança e moradia, para garantir que o progresso atinja todos os cidadãos.

O governador, durante seu discurso do Dia da República no domingo (26 de janeiro de 2025), mencionou os quatro planos, Rythu Bharosa, o que melhora o apoio ao investimento para os agricultores em ₹ 2.000 por acre a ₹ 12.000, o Indiramma Atteeya Bharoso fornece assistência financeira da ₹ 12.000 ao trabalho agrícola sem terra, emissão de novas racionamentos e Indiramma Indlu, programa habitacional para a seção mais fraca que fornece assistência financeira de 5 lakh de rúpias, cada uma para a construção de 4,5 lakh de casas em todo o estado.

Ele disse que os esforços do governo cobrem várias áreas, incluindo agricultura, bem -estar, segurança alimentar e moradia, garantindo que o progresso chegue a todos os cidadãos. O ministro principal, A. Revanth Reddy, lançou formalmente os planos na vila de Chandravancha em Kosgi Mandal mais tarde no mesmo dia.

Em seu discurso de mais de meia hora, o Sr. Jishnu Dev Varma se referiu a várias iniciativas, especialmente a implementação das seis garantias, pelo governo durante seu último governo de ano. Ele lembrou das medidas adotadas para fornecer viagens de ônibus gratuitas para mulheres e transgêneros, cilindros de gás subsidiados para ₹ 500, fornecimento de energia livre de até 200 unidades para famílias pobres e melhoria da cobertura em Sandstones SRI, afirmando que eles garantiriam um desenvolvimento e uma Melhoria equitativa.

Ao afirmar que o desenvolvimento da infraestrutura ainda é fundamental para o crescimento de Telangana, ele disse que a expansão do metrô garantiria o tráfego urbano sustentável e o rejuvenescimento do rio Musi foi outra iniciativa ambiciosa que transformaria o rio em um espaço urbano vibrante . O conjunto desses projetos refletia o compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável da capital do estado e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que viveram nele. “Todos contribuímos para essa visão, garantindo que nossos esforços coletivos levem a um futuro melhor para Telangana e Índia”, disse ele.

Ele disse que a construção de rodovias altas e a estrada regional de Circunvalación aumentaria a conectividade e a mobilidade que apoiava a integração econômica e social. Essas iniciativas de infraestrutura foram transformadoras e criaram um estado moderno e acessível para todos os seus residentes. O governador se referiu à reunião do Fórum Econômico Mundial concluiu recentemente em Davos, onde Telangana poderia atrair grandes investimentos.

Os acordos alcançados durante a cúpula de Davos geraram investimentos no valor de mais de 1,78 milhão de rúpias, solidificando a reputação de Telangana como centro de TI, energia renovável e produtos farmacêuticos. Foi projetado que esses esforços gerariam 49.500 empregos e aumentariam o crescimento industrial do estado. “Ao promover um ambiente favorável para negócios e inovação, o estado continua atraindo a atenção global como líder em excelência industrial”, disse ele.

O estado havia se tornado o centro dos centros de capacidade global nas indústrias farmacêuticas e de TI. “Nosso governo também está embarcando em uma visão ambiciosa para o futuro de Telangana. Isso inclui o desenvolvimento de Future City, cujo objetivo é posicionar Télangana como um Centro Global de Tecnologia e Inovação ”, disse Jishnu Dev Varma.

“O governo decidiu estabelecer uma cidade ambiciosa de IA em 200 acres, expandindo -se na quarta cidade. Além disso, ele desenvolveu uma política de energia limpa e verde de 2025, com o objetivo de garantir a segurança energética do estado e, ao mesmo tempo, se esforçar para fornecer energia limpa, confiável e acessível aos consumidores de telenganes.

“O compromisso do governo de respeitar as instituições constitucionais foi decidido e inabalável. Ao manter as relações cordiais e construtivas com o governo da União, o governo do estado exemplificou o verdadeiro espírito de federalismo consagrado na Constituição. O espírito federal fortaleceria o tecido da democracia e garantiria a governança harmoniosa.

Anteriormente, o governador empregou a bandeira nacional e revisou o impressionante desfile. Os presentes foram o principal ministro A. Revanth Reddy, seus colegas de gabinete, o secretário principal A. Santhi Kumari, altos funcionários e outras pessoas.