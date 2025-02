O legislador do primeiro ano do Texas pede a deportação de Ilhan Omar

O legislador do primeiro ano do Texas pede a deportação de Ilhan...

O representante Brandon Gill (Republicano do Texas) pediu para deportar o representante Ilhan Omar (D-Minn.), Um cidadão americano, de volta ao seu país de nascimento, na Somália.

“Os Estados Unidos seriam um lugar melhor se @ILHANMN fosse deportado para a Somália”, Gill escreveu Terça -feira em X.

Gill, um legislador de primeiro ano que representa o 26º Distrito do Congresso do Texas, estava respondendo a um clipe que outro usuário X compartilhou na terça -feira de sua recente entrevista com um jornalista.

Trinta minutos depois, em outra publicação, Gill escreveu Que “nunca deveríamos ter deixado Ilhan Omar entrar em nosso país”.

Omar chegou aos Estados Unidos como refugiado em 1995 e se tornou um cidadão naturalizado quando tinha 17 anos em 2000.

Um porta -voz da Gill disse ao The Hill: “O comportamento do representante de Omar levanta questões sobre quem é mais leal: o povo americano ou estrangeiros ilegais na Somália. O representante de Gill simplesmente declarou que é vergonhoso para um congressista e cidadão americano facilitar a invasão da invasão.

No clipe, Omar, o primeiro membro do Congresso Americano da Somália, descreveu o que os somalis que são “sem documentos ou que sua documentação poderia ter expirado” deveria fazer se oficiais de imigração e conformidade com a alfândega (gelo) os questionarem.

“Você não é obrigado a responder suas perguntas. Basta indicar que um advogado aconselha você a não responder a perguntas ”, Omarar disse O jornalista. “A disseminação de seu nome, o status da imigração e o modo de entrada não são obrigatórios. Aprenda as leis e prepare -se e abstenha -se de revelar informações que preferem não conhecer.

O democrata de Minnesota enfrentou chamadas de deportação no ano passado após um Clipe traduzido ruim de seu discurso em somalí causou uma forte reação à direita. Naquela época, a representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) Mudou-se para o censor Omar e depois disse aos jornalistas que “eu adoraria expulsá-la; Eu acho que deveria ser deportado, eu sinceramente faço isso ”, sobre os comentários traduzidos erroneamente.

O multimilionário de tecnologia e o próximo presidente Trump Ally Elon Musk também reagiram ao clipe da terça -feira de Omar, escrita Na terça -feira, que “ela está violando a lei. Literalmente. Total”.

“Ele simplesmente mostra o quanto ele precisa entender quais são as leis do país”, disse Omar na terça -feira, quando perguntado sobre a publicação de Musk em “CNN News Central”.

O Minnesota Progressive disse que “é importante que as pessoas exerçam seus direitos da Quinta Emenda de permanecer em silêncio, a menos que tenham certeza de que têm as proteções legais de que precisam”.

“Ninguém precisa se colocar em perigo com a polícia se eles não tiverem o conselho dos advogados e continuamos dizendo às pessoas isso”, disse ele na CNN.

A colina se comunicou com o escritório de Omar para comentar.

