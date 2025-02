A proposta do presidente para assumir Gaza é uma limpeza étnica, de acordo com o representante democrata Al Green

Os congressistas democratas dos EUA Al Green anunciaram sua intenção de enviar artigos sobre impetuar contra o presidente Donald Trump por sua proposta “download” Gaza e mova a Palestina.

Trump lançou a idéia nesta semana durante uma conferência de imprensa na Casa Branca com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, para reorganizar o que ele chamou “Site para demolir” que o enclave se tornou um conflito de 15 meses entre IDF e Hamas.

Descreveu sua visão de transformação de gaze em “Riviera do Oriente Médio”, A separação do plano dos EUA para limpar a área, renovar a infraestrutura e criar empregos e acomodações. Trump também repetiu seu chamado anterior para mover os palestinos permanentemente para fora do enclave.

Netanyahu elogiou a proposta, chamando -a “fora do comum,” Alegando que simplesmente dá liberdade de Gazani para sair, se quiser.

Falando no chão de uma casa na quarta -feira, Green condenou o plano de Trump como “Um trabalho de balanço” Isso significa limpeza étnica, “Especialmente quando vem do presidente dos Estados Unidos, a pessoa mais poderosa do mundo”.

O congressista do Texas também criticou Netanyahu, afirmando que o primeiro -ministro israelense “Você deveria ter vergonha, conhecendo a história de seu povo, para parar por aí e permitir que essas coisas dissessem”.

A proposta de Trump causou raiva global, e os líderes mundiais e os grupos humanitários alertaram sobre consequências graves para a estabilidade regional e os direitos palestinos.

Green continuou a afirmar que “O movimento para abolir o presidente começou”. prometendo introduzir artigos sobre a impermeão para ambos “Os trabalhos propostos” e “Trabalhos feitos.”













Green tentou interferir com Trump três vezes durante o primeiro mandato do presidente dos EUA de plantão. Todas as tentativas falharam.

Durante seu primeiro mandato em seu primeiro mandato, Trump aboliria duas vezes durante seu primeiro mandato de 2019 pelo abuso de governo e obstrução do Congresso por acusações de buscar assistência à Ucrânia nas eleições presidenciais de 2020 e, no entanto, em 2021 para incentivar a Capitólio 6 de janeiro, 6 de janeiro 6 de janeiro de 621, uma rebelião depois de perder para Joe Biden. O Senado o libertou.



“Eu fiz isso antes. Eu coloquei a base para o impeachment e isso foi feito”. Green declarou na quarta -feira. “Eu sei que é hora de colocar a fundação novamente,” disse o congressista.

No entanto, de acordo com o relatório do Politico, é improvável que a nova pressão de Green sobre o impacamento ganhe muita atração. O jornal disse que os democratas da Câmara não.

Algumas mídias também apontaram que Green já havia apoiado bilhões de dólares em assistência dos EUA a Israel sob a administração de Biden, fazendo perguntas sobre sua relutância em continuar a competição contra o ex -presidente, que enfrentou amplas acusações por permitir que Israeli “genocídio” Em Gaza.