O primeiro -ministro Nawaf Salam completou seu gabinete no meio de uma crise econômica permanente e tensões regionais

O Líbano formou seu primeiro governo completo de 2022, porque o país está trabalhando para renovar sua devastada região sul e garantir a segurança após a luta entre Israel e Hezbollah.

O presidente Joseph Aoun anunciou no sábado que havia aceitado a renúncia do ex -governo do Guardian e assinou um decreto que convidou oficialmente o novo primeiro -ministro Nawaf Salam para formar um governo.

As obras do governo no Líbano são atribuídas com base em afiliação seccionalmente. O presidente deve ser um cristão maronita, um primeiro -ministro dos muçulmanos sunitas, e o presidente do Parlamento deve ser um muçulmano xiita.

Salam formou um novo gabinete de 24 ministros, cinco dos quais são menos de um mês depois de conseguir o melhor emprego.













O avanço é seguido por mais de três semanas de tempo de inatividade política, especialmente em termos de selecionar ministros xiitas, tradicionalmente selecionados pelo Hezbollah e seu aliado, Amal Party.

Desde 2008, o Hezbollah e Amal ocuparam um terço dos assentos do gabinete, permitindo que eles vetem as decisões e dissolvem o governo. Segundo relatos da mídia, desta vez Salam se recusou a atender às suas demandas.

O anúncio ocorre apenas um dia após o vice -enviado dos EUA do Oriente Médio, Morgan Ortagus, insistiu que o Hezbollah fosse deixado de fora do novo gabinete. Durante a visita ao Líbano, ela também agradeceu a Israel por infligir um golpe devastador ao grupo.

Sua visita causou críticas quando as fotos de David Ring apareceram nas redes sociais.













O Líbano luta contra uma crise econômica desde pelo menos 2019, piorou pela explosão de Luka Beirut 2020, na qual mais de 200 foram mortas e destruíram grande parte da cidade. Combinada com pandemia e agitação cívica sobre as alegações de corrupção do governo, ela deixou o país para lutar por resolver as perguntas do conselho que haviam sido prejudicadas por sua economia.

Em outubro de 2023, o Hezbollah se juntou ao Hamas em sua guerra contra Israel e lutou contra uma campanha de baixa intensidade contra as forças de defesa israelense (IDF) ao longo da ‘linha azul’, que separou o Líbano da altura de Israel e Golan. O conflito aumentou em setembro, quando Israel bombardeou as fortalezas do Hezbollah no sul de Beirute, matando muitos comandantes de topo.

No final de novembro, o Hezbollah assinou uma trégua com Israel, concordou em se retirar do sul do Líbano entre a ‘linha azul’ e o rio Litani, permitindo apenas o exército libanês e as forças de paz da ONU na área.