O Líbano relata 19 novas violações do cessar-fogo por parte de Israel, num total de centenas de casos

Istambul, AO VIVO – O exército israelense cometeu 19 violações do acordo de cessar-fogo com o Líbano na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, elevando o total de violações desde que o acordo entrou em vigor em 27 de novembro do ano passado para 432 casos.

Este último valor é baseado nos dados recolhidos. anadolu Do relatório oficial da Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANN).

De acordo com relatos ANNAs violações de quarta-feira concentraram-se nos distritos de Marjayoun e Bint Jbeil da província de Nabatieh, no distrito de Tiro da província do Sul, bem como no distrito de Hermel da província de Baalbek-Hermel.

 VIVA Military: Tanques do exército israelense esperando ao longo da fronteira libanesa

Estas violações incluem ataques, bombardeamentos de artilharia e tanques, destruição de casas e edifícios, reconhecimento com drones e aviões de combate e operações de varredura armada.

No distrito de Marjayoun, tropas israelitas, apoiadas por vários veículos, deslocaram-se para a periferia oeste da cidade de Meis al-Jabal para realizar operações de busca.

Anteriormente, as operações de varredura armada tinham como alvo áreas da cidade.

As forças israelitas também destruíram casas e edifícios nas cidades de Kfar Kila, Taybeh e Tallouseh, bem como ao longo da estrada que liga as cidades de Rab Thalathin e Taybeh.

 Militares VIVA: Forças de Defesa de Israel (IDF) na fronteira com o Líbano

Além disso, a artilharia israelita bombardeou a planície de Marjayoun, perto do subúrbio de Burj al-Muluk.

No distrito de Bint Jbeil, soldados israelitas explodiram várias casas na cidade de Ayta ash-Shaab, enquanto tropas mecanizadas avançavam em direcção à área florestal entre Ayta ash-Shaab e Debl.

Aviões de vigilância israelenses e drones foram vistos sobrevoando a cidade de Bint Jbeil, capital do distrito.

Tanques Merkava israelenses atacaram a casa do prefeito de Bint Jbeil, nos arredores da cidade, bem como uma casa no bairro de Aqabat Maroun.

Em Maroun al-Ras, soldados israelenses realizaram operações de varredura armada, enquanto nos arredores da cidade podia-se ouvir o movimento de veículos e drones sobrevoando a área.

As forças israelenses também bombardearam o bairro de Al-Waara, na cidade de Rmeish, e atingiram uma casa perto do centro de defesa civil.

Embora não tenha havido vítimas, o ataque danificou vários veículos da defesa civil e um carro civil.

No distrito de Tiro, foi relatado que um drone israelense sobrevoou a baixa altitude a cidade de Tiro, o centro do distrito e seus arredores.

No distrito de Hermel, um caça israelense foi visto voando a meia altitude sobre a cidade de Hermel.

As autoridades libanesas relataram mais de 432 violações do cessar-fogo por parte de Israel, incluindo a morte de 32 pessoas e o ferimento de 39, desde que o acordo entrou em vigor em 27 de novembro.

Este acordo de cessar-fogo visa pôr fim a mais de 14 meses de combates entre o exército israelita e o grupo Hezbollah, iniciados com a guerra de Gaza em Outubro de 2023.

Nos termos do cessar-fogo, Israel é obrigado a retirar gradualmente as suas tropas para sul da Linha Azul, que é a fronteira de facto, enquanto o exército libanês deve deslocar-se para o sul do Líbano no prazo de 60 dias.

Dados do Ministério da Saúde libanês mostram que desde que a ofensiva de Israel contra o Líbano começou, em 8 de outubro de 2023, pelo menos 4.063 pessoas foram mortas, incluindo mulheres, crianças e profissionais de saúde, enquanto outras 16.664 ficaram feridas. (formiga)