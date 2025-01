O Líbano relata mais seis violações do cessar-fogo israelense, incluindo sequestro de cidadãos

Istambul, AO VIVO – A mídia libanesa noticiou na quarta-feira, 7 de janeiro de 2025, pelo menos seis violações por parte de Israel do acordo de cessar-fogo com o Líbano no final de novembro passado.

agência de notícias estadual, ANNEle disse que o fogo de um tanque israelense atingiu a residência do prefeito de Bin Jbeil, no sul do Líbano.

Soldados israelenses equipados com metralhadoras lançaram uma operação de busca em Maroun El Ras, no sul do Líbano, informou a emissora.

 Militares VIVA: Forças de Defesa de Israel (IDF) na fronteira com o Líbano

Veículos militares também foram vistos circulando nos arredores de Maroun El Ras enquanto drones de vigilância sobrevoavam o espaço aéreo libanês, disse ele. ANN.

De acordo com a mídia libanesa, as tropas do exército israelense sequestraram seis cidadãos sírios na cidade de Mess El Jabal antes de libertar três deles. Os três sírios libertados foram posteriormente detidos por agentes da inteligência libanesa para interrogatório.

O exército israelita também disparou dois sinalizadores contra Aalma El Chaeb, no sul do Líbano, ao amanhecer, enquanto as equipas de defesa civil libanesas tentavam recuperar os corpos de várias pessoas mortas num ataque israelita ao sul do Líbano que mais tarde forçou a tripulação a fugir.

As tropas do exército israelense também realizaram uma grande explosão na cidade de Mess El Jabal, informou a mídia local.

 VIVA Militar: ataque de artilharia militar israelense ao Líbano

As autoridades libanesas relataram mais de 400 violações do cessar-fogo por parte de Israel, incluindo a morte de 32 pessoas e o ferimento de outras 39, desde que o acordo entrou em vigor em 27 de novembro.

O acordo de cessar-fogo visa pôr fim a 14 meses de combates entre o exército israelita e o grupo Hezbollah desde o início da guerra em Gaza, em Outubro de 2023.

Nos termos do cessar-fogo, Israel é obrigado a retirar as suas tropas para sul da Linha Azul – uma fronteira de facto – por etapas, enquanto o exército libanês se deslocará para o sul do Líbano dentro de 60 dias.

Dados do Ministério da Saúde libanês mostram que desde que a ofensiva de Israel contra o Líbano começou, em 8 de outubro de 2023, pelo menos 4.063 pessoas foram mortas, incluindo mulheres, crianças e profissionais de saúde, enquanto outras 16.664 ficaram feridas. (formiga)