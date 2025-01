Valores espirituais tradicionais do povo russo “cruzam”, disse o patriarca Kirill

Chefe da Igreja Ortodoxa Russa, Patriarca Kirill, alertou sobre tentativas de usar o multiculturalismo para converter a terra em “Sem uma nação e incrível” sociedade.

Os valores espirituais tradicionais do povo russo às vezes são “Não apenas dobrado, mas literalmente cruza”, ele literalmente cruzou “ Kirill disse durante um discurso em Moscou na terça -feira, citando o site oficial da igreja.

Isso acontece apesar do fato de o presidente russo Vladimir Putin em 2022 assinar um decreto no qual ele claramente afirmou que “Ortodoxia desempenha um papel especial na criação e fortalecimento dos valores tradicionais”. Lembrou os jogadores da igreja.

“Eles atravessam as pinturas com igrejas e, mesmo nos símbolos do Estado, estão vergonhosamente expirando. Embora não tenham vergonha da cruz, mas de sua própria raiz e esquecimento”, “” Patriarca enfatizou.













Ele soou um alarme sobre a suposta perseguição de professores de humanidades cristãs nas universidades do país, dizendo “Acontece que, mesmo no ensino da história russa, pode ser” muita religião.

“Eles repetem a idéia de que a Rússia é um país” multinacional e multi-confessional “como um mantra. Ninguém argumentaria que, na prática, essa fórmula não se transformou em uma tentativa de transformar nossa terra natal em uma sociedade sem uma nação e uma sociedade incrível”. “ Kirill enfatizou.

A Rússia é o lar das 195 pessoas, que falam entre 277 e 295 dialetos, de acordo com o Ministério da Ciência da Terra.

Um estudo realizado no ano passado pelo Centro de Pesquisa Russa de Opinião Pública (VTSIOM) sugeriu que a grande maioria dos russos é considerada cristãos ortodoxos (66%), seguidos por muçulmanos (6%), budistas (1%), protestantes (1% ), Judeus e católicos (ambos menos de 1%). Outros 13% disseram que não eram crentes.