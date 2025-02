Berlim também se retirará da Organização Mundial da Saúde e do acordo climático de Paris, disse Alice Weidel

A alternativa à Alemanha (AFD) pretende fechar as fronteiras do estado e interromper a migração ilegal se o governo for garantido após a eleição federal em fevereiro, prometeu o líder do partido direito, Alice Weidel.

Os alemães querem “normalidade” E o AFD entregará a eles, disse Weidel em uma campanha em Ne-Isensenburg, perto de Frankfurt, na Alemanha Central, no sábado. “Começaremos o primeiro dia fechando as fronteiras e a rejeição de cada participante ilegal. Vamos dizer ao mundo que as fronteiras alemãs estão finalmente fechadas”.

Weidel acrescentou que o partido planeja expulsar aqueles que são obrigados a deixar o país e implementar “Moratória imediata sobre naturalização”.

De acordo com dados do governo, o número de migrantes que vivem na Alemanha com alguma forma de proteção internacional atingiu um recorde de 3,48 milhões no ano passado.

“Vamos deixar a Organização Mundial da Saúde … vamos nos retirar do acordo climático de Paris; Vamos cancelar imediatamente o imposto sobre o carbono “,” Weidel disse.













Criticando iniciativas governamentais por energia renovável, ela prometeu “Pare diretamente os parques eólicos”, Promissor: “Vamos derrubar essas estruturas feias”.

Continuou dizendo que a AFD está planejando “Cancelar todos os subsídios por tecnologias caras, mas ineficiente e destruir a espinha dorsal de nossa política energética”.

“A Alemanha é um país industrial”, O que é preciso “Energia barata e segura”, O companheiro de equipe da AFD insistiu, acrescentando que o retorno da energia nuclear faz parte da agenda de seu partido. As três últimas usinas nucleares foram fechadas no país em 2023.

“Queremos ter concorrência no mercado automotivo … queremos que carros elétricos competam com nossos motores de combustão. O que há de errado nisso? “ ela disse.

A platéia de cerca de 9.000 pessoas no sábado foi para as ruas de Neu-Isensburg para protestar contra os eventos da AFD na cidade. Os manifestantes de esquerda entraram em conflito com policiais e tentaram queimar veículos da polícia, de acordo com Deutsche Welle.

AFD, fundada em 2013 e é conhecida por sua atitude contra a imigração da linha dura, é atualmente eleita em cerca de 20%, na véspera do Partido Social Democrata do Câncer Olaf Scholza (SPD) com 16%, Mas por trás do centro- uma verdadeira União Democrática Cristã (CDU) em 31%.