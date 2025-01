O líder da oposição de Kerala alega corrupção de gabinete nas unidades de fabricação de uma grande empresa de bebidas alcoólicas em Palakkad.

O líder da oposição de Kerala, VD Satheesan, disse na quinta-feira (16 de janeiro de 2025) que suspeitava que a “corrupção” motivou o Gabinete a permitir que uma grande empresa global de bebidas alcoólicas estabelecesse unidades de fabricação no distrito de Palakkad.

Em um comunicado aqui, Satheesan disse que a reunião de gabinete de quarta-feira concedeu “sub-repticiamente” sanção à Oasis Commercial Private Limited para estabelecer uma planta de etanol, uma unidade de destilação multi-feed, uma instalação de engarrafamento para bebidas alcoólicas estrangeiras de fabricação indiana (IMFL) e conhaque. Unidade/armazém no bairro.

Ele chamou o prêmio “nos bastidores e unilateral” de uma “violação de regras” e uma violação das regras existentes. Satheesan disse que a corrupção motivou o governo a favorecer uma determinada empresa para o empreendimento multi-crore.

Buscar divulgação de critérios

Satheesan exigiu que o governo revelasse publicamente os critérios para a concessão de tais licenças a empresas privadas de bebidas alcoólicas e por que selecionou uma única empresa sem convidar manifestações de intenção de outras empresas concorrentes.

Satheesan disse que a decisão do governo foi uma ruptura significativa com a política fiscal do estado, executada de forma “suspeitamente furtiva”. Ele disse que sucessivos governos desistiram de permitir a instalação de fábricas de bebidas alcoólicas no estado por razões socioeconómicas e ambientais.

Ele disse que a política de bebidas alcoólicas de Kerala impediu as administrações de conceder licenças para unidades de produção de álcool no estado depois de 1999.

Apesar do apoio da oposição, Satheesan disse que a LDF não concedeu licenças de cervejaria a participantes privados em 2018.

Ele disse que o governo manteve intencionalmente a oposição e o público no escuro sobre a “mudança radical” na política do álcool.

Impacto nas águas subterrâneas

Ele observou que Palakkad estava ressecada e que a permissão do governo permitiria à empresa de bebidas alcoólicas coletar água subterrânea de forma exploratória, colocando em risco o meio ambiente e comprometendo as necessidades de água e os meios de subsistência das famílias, incluindo os agricultores.

Satheesan disse que o povo de Palakkad luta há anos para expulsar uma empresa de refrigerantes cujas operações em escala industrial reduziram perigosamente o nível das águas subterrâneas do distrito.

Um alto funcionário do imposto de consumo disse O hindu que o governo alterou a política de bebidas alcoólicas em 2022 para permitir que empresas privadas estabelecessem unidades de produção de bebidas alcoólicas no estado, uma vez que a maior parte das bebidas alcoólicas vendidas no varejo em Kerala eram importadas de outras regiões. Além disso, o governo poderia obter rendimentos substanciais dessas empresas, que exportavam os seus produtos para diferentes países e áreas do estado.