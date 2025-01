O líder do Congresso, Prithviraj Chavan, diz que Arvind Kejriwal vencerá em Delhi; retira a declaração

Foto de arquivo do líder do Congresso, Prithviraj Chavan. | Crédito da foto: O Hindu

Depois de fazer uma declaração sobre o resultado provável das próximas eleições para a Assembleia de Delhi, o ex-ministro-chefe e líder sênior do Congresso, Prithviraj Chavan, retratou a mesma coisa. Em um vídeo que se tornou viral, Chavan foi ouvido dizendo: “Kejriwal vai vencer”. Mais tarde, ele esclareceu que sua declaração foi tirada do contexto.

“Acho que o Congresso terá um bom desempenho. Minha declaração foi tirada do contexto. “Não sei muito sobre a situação em Delhi”, disse ele. O hindu na quinta-feira. Alguns líderes do bloco da Aliança Nacional Inclusiva para o Desenvolvimento da Índia (ÍNDIA) disseram que o Congresso deveria ter ficado em segundo plano e optado por Arvind Kejriwal. “Teria ajudado a consolidar os votos contra o BJP”, disse um líder do bloco da ÍNDIA. O hindu.

Quando questionado sobre o que pensava sobre isso, Chavan não quis comentar. “Os meus comentários sobre as eleições para a Assembleia de Deli foram tirados do contexto. Se o bloco da ÍNDIA tivesse lutado em conjunto, a vitória da aliança teria sido assegurada. Agora que todos os principais partidos estão na disputa, as eleições tornaram-se abertas. O Partido do Congresso ganhou um impulso tremendo e tenho certeza de que sairemos vitoriosos”, postou o líder na plataforma de mídia social X.

Logo após a sua declaração, o Shiv Sena (UBT) disse que considerava tanto o Partido Aam Aadmi (AAP) como o Congresso seus amigos e teria preferido que os partidos se unissem para lutar nas eleições de Deli. Fontes no Congresso também disseram que as aspirações pessoais de alguns líderes deveriam ter sido postas de lado para considerar o benefício mais amplo da aliança.

A declaração do líder do Congresso despertou sentimentos entre outros parceiros da aliança do bloco da ÍNDIA, que também optaram por apoiar Arvind Kejriwal. O Congresso fará parte da luta triangular em Delhi com o Partido Bharatiya Janata e a AAP também na briga.