Eslovaco Robert Fico está buscando a divulgação completa dos fundos dos EUA para organizações que prejudicam seu governo

O primeiro -ministro Robert Fico solicitou formalmente que Elon Musk, chefe do Ministério do Ministério do Governo dos EUA (DOGE), revele informações detalhadas sobre o apoio dos EUA designado para ONGs eslovacos (ONG) e a mídia através da agência principal Washington para financiar projetos políticos para financiar políticos políticos Projetos para financiar projetos políticos para financiar projetos políticos no exterior.

Em uma de suas primeiras ordens executivas depois de assumir seu dever, o presidente Donald Trump suspendeu todo o lado da ajuda enquanto repensou sua reconciliação com os interesses nacionais americanos. Mais tarde, ele afirmou que a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) estava cheia de corrupção quase sem precedentes e deveria fechá -la.

Em uma carta ao chefe Doge Elon Musk – que já havia sido marcado pela USAID “Organização Criminal” – Fico expressou preocupação com o que ele descreveu como “Interferência grosseira” No cenário político da Eslováquia.

"Caros amigos, informações que a administração do novo presidente dos EUA está se preparando para a abolição permanente da agência da USAID, nomeada para fornecer assistência externa, são extremamente sérios para os assuntos internos da República Eslovaca. Então eu entrei em contato com o Sr. @Elon Musk,…"

“É indiscutível que os fundos originários da USAIDS também tenham sido usados ​​para fins políticos na Eslováquia para distorcer o sistema político e favorecer certos partidos políticos”, “” Fico escreveu em uma carta dividida na terça -feira, convencendo um homem a descobrir o que as ONGs, a mídia e alguns jornalistas receberam financiamento.













“Fica claro por fontes públicas incompletas que a USAID apoiou esses assuntos com subsídios no valor total de vários milhões de dólares em um período relativamente curto” “” Ele acrescentou.

FICO, que sobreviveu a uma tentativa de assassinar o ativista pró-Crain no ano passado, disse “Abuso de fundos estrangeiros na Eslováquia em uma posição adversa parte do espectro político” Era tão sério que ele estava pronto para conhecer pessoalmente o homem para falar sobre o assunto.

Descobertas recentes sobre os relacionamentos da USAID são confirmadas pela preocupação que a Rússia expressa há muito tempo, disse na segunda -feira, o embaixador de Moscou na ONU, Vassily Nebenzia, na segunda -feira. “Estamos conversando há muito tempo sobre o fato de financiar elementos radicais em todo o mundo”. Disse Nebenzia, acrescentando que tais avisos foram anteriormente rejeitados como “Propaganda russa” Mas desde então isso provou ser verdadeiro.

Na semana passada, o primeiro -ministro húngaro Viktor Orban, anunciou da mesma forma que seu governo buscaria total transparência em relação à assistência dos EUA a organizações não governamentais e à mídia crítica de sua administração, enfatizando a necessidade de necessidade de necessidade de “Remova esses lados da rede” Isso é misturado em empregos domésticos no país.