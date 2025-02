O presidente dos EUA sugeriu assumir o controle de Gaza e transformá -lo em uma “Riviera do Oriente Médio”

O presidente dos EUA, Donald Trump, é “Atuando como um mensageiro de Deus para o povo judeu”. O líder ultraortodoxo israelense Shas Aryeh Deri declarou em resposta à proposta do Presidente dos EUA para a América assumir o controle de Gaza.

A proposta de Trump, apresentada durante uma conferência de imprensa com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu UU na terça -feira, na Casa Branca, inclui agora assumir a responsabilidade de desmantelar comandos não explodidos, nivelamento de estruturas destruídas e remodelação de gaze. Sugeriu que a área se torne um “Magnífico” Lugar, atraindo pessoas de todo o mundo.

“Eu não quero ser doce. Eu não quero ser um cara sábio, mas – riviera do Oriente Médio. Isso pode ser tão magnífico, “ Disse Trump.

A reação dos políticos israelenses ficou extremamente encantada.

“Você age como um mensageiro de Deus pelo povo judeu e alcançou grande sucesso para sua parada existente à direita do povo de Israel contra todos os seus inimigos”, “” Deri respondeu.













Netanyahu observou, “Acho que é algo que pode mudar a história, e vale a pena seguir essa ideia”.

O ex -ministro da Segurança Nacional Itamar Ben Gvir expressou sua emoção nas mídias sociais, Writing, “Donald, isso parece o começo de uma amizade maravilhosa.” O ministro das Finanças, Bezalel, também expressou apoio, enfatizando o potencial de mudanças positivas significativas na região.

No entanto, a proposta recebeu críticas internacionais. O presidente palestino, Mahmoud Abbas, condenou o plano, alegando que ele viola o direito internacional e negligencia os direitos do povo palestino.

Vários países, incluindo a Arábia Saudita, Egito e Jordânia, também rejeitaram a idéia, descrevendo -a como se fosse uma limpeza étnica. Eles enfatizaram a importância da solução com dois países e a necessidade de renovar Gaza sem substituir seus habitantes.

O porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov reiterou a atitude russa de que a resolução do conflito no Oriente Médio deveria se basear na coexistência de dois países – Israel e Palestina.

A proposta de Trump também retirou uma condenação de vários líderes da UE, China, Brasil, Austrália e ONU.