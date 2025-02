O líder norte -coreano Kim Jong A promete desenvolver ainda mais forças nucleares

O líder norte -coreano Kim Jong visita o Ministério da Defesa Nacional no dia do exército popular da Coréia, em Pyongyang, Coréia do Norte, em 8 de fevereiro de 2025, nesta foto publicada pela agência oficial de notícias coreana da Coréia do Norte. | Crédito da foto: KCNA através da Reuters

O líder norte -coreano Kim Jong é criticado com a cooperação militar trilateral entre os Estados Unidos, Japão e Coréia do Sul para aumentar as tensões na região e prometer contramedidas, incluindo o desenvolvimento adicional de forças nucleares.

Kim disse que as implantações dos EUA de ativos estratégicos nucleares, exercícios de guerra e cooperação militar com o Japão e a Coréia do Sul estavam convidando desequilíbrio militar na região e levantando um sério desafio ao ambiente de segurança, mídia estatal, mídia estatal. KCNA Relatado no domingo (9 de fevereiro de 2025).

“O RPDC não deseja uma tensão desnecessária da situação regional, mas aceitará contramedidas sustentadas para garantir o equilíbrio militar regional”, disse Kim durante uma visita ao Ministério da Defesa no sábado para comemorar o dia da fundação de seu exército.

O RPDK representa a República Popular Democrática da Coréia, o nome oficial da Coréia do Norte.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de uma reunião na sexta -feira com o primeiro -ministro japonês Shigeru Ihiba, disse que teria relações com a Coréia do Norte, já que expressaram preocupação com seu programa nuclear.

Mas durante a visita, Kim “esclareceu mais uma vez a política inabalável de desenvolver mais forças nucleares”, segundo o relatório.

Na guerra da Rússia com a Ucrânia, Kim disse: “O exército e o povo do RPDC sempre apoiarão e incentivarão a causa justa do exército russo e do povo a defender sua soberania, segurança e integridade territorial para manter o espírito de O espírito do Tratado do Tratado sobre a Associação Estratégica Abrangente entre o RPDC e a Rússia.

No mês passado, a Coréia do Sul disse que suspeitava da Coréia do Norte se preparar para enviar mais tropas para a Rússia, além de cerca de 11.000 soldados enviados pela guerra de três anos.

Em um comentário separado publicado mais tarde no domingo, Coréia do Norte KCNA Mais uma vez, ele criticou a atividade militar da Coréia do Sul com os Estados Unidos este ano e alertou que ações agressivas seriam cumpridas por consequências indesejadas.

“Qualquer um poderia facilmente adivinhar como aceitaríamos o fato de que eles realizaram exercícios de guerra que eram mais intensos do que nunca no momento em que os cronogramas de diplomacia foram cancelados devido à agitação política”. KCNA ditado.