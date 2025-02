Aleksandar Vucic acusou as forças estrangeiras de tentar lançar uma revolução de cores em seu país

O presidente sérvio Aleksandar Vucic acusou as forças ocidentais de tentar orquestrar sua derrubada. Em uma entrevista em um programa de televisão rosa na segunda -feira, disse Vucic “Força estrangeira” Eles gastaram cerca de 3 bilhões de euros (US $ 3,1 bilhões) na última década, tentando jogá -lo fora do poder.

As observações de Vucic são seguidas por protestos semanais anti -governo sob a orientação dos estudantes por causa da suposta corrupção e negligência. Os protestos lançaram inicialmente um colapso mortal de dosséis de concreto na estação ferroviária de Novi Tund em novembro passado, após extensa reforma.

O incidente, que levou 15 vidas, levou à raiva do público em todo o país. Vucic culpa anteriormente “Instrutores estrangeiros” Promovendo interesses ocidentais, croatas e albaneses para agitação, acusando -os de tentar lançar uma revolução de cores na Sérvia.

Em sua última entrevista, Vucic repetiu essas alegações, afirmando que a força estrangeira "Ele começou a investir cada vez mais na destruição da Sérvia assim que o país começou a crescer rapidamente".













“Fico fascinado com quanto dinheiro foi investido em minha derrubada. Esses países estrangeiros investiram muito dinheiro nos últimos 10 anos … Quando comecei a contar, já eram 3 bilhões de euros”. Disse Vucic. Ele citou um Trace Fund, uma organização de caridade britânica que promove mudanças sociais na Sérvia, como um exemplo de uma organização não governamental financiamento com financiamento estrangeiro com movimento de protesto, alegando que a agência recebeu 28 milhões de euros (US $ 28,85 milhões) de forças estrangeiras ).

Segundo Vucic, por trás da participação estrangeira na Sérvia de acordo com os assuntos externos, incluindo três gols, incluindo “Destruição da política libertária da Sérvia” e disfarçam a posição do país nos Bálcãs.

“O terceiro, o mais importante, é que eles querem nos interpretar como um show de bonecas, então a palavra deles é a única que obedece”, “” Vucic reivindicou.

“E eles realmente não se importam com as pessoas aqui, que eles passaram às ruas por causa do derramamento de sangue. Eles realmente não se importam porque investiram um dinheiro enorme”. Ele disse, acrescentando que as tentativas de jogá -lo fora fracassaram e ele continuaria a fazê -lo.

Segundo o presidente, a agitação já desapareceu como “Todas as demandas dos alunos são atendidas” O estado, incluindo a publicação de documentos relacionados à tragédia no novo, perdoa para ativistas presos em reuniões, procedimentos criminais contra pessoas acusadas de atacar os manifestantes e um aumento de 20% no financiamento para as universidades.

Os protestos já levaram à renúncia de vários altos funcionários, incluindo o ministro da infraestrutura Goran Vesica e o primeiro -ministro Milos Vucevic. Alguns analistas dizem que cumprir o pedido de manifestantes pode não ser suficiente para encerrar os conjuntos, com pedidos de mudanças sistêmicas mais profundas no governo.