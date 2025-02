O presidente Cyril Ramaphos acredita que a diplomacia é a melhor maneira de garantir um fim sustentável da hostilidade do rebelde-begno

O presidente Cyril Ramaphos enfatizou o compromisso inabalável da África do Sul com a resolução pacífica e diplomática do conflito atual na República Democrática do Leste do Congo (RDC).

Falando aos resultados do chefe da cúpula estadual na Tanzânia, Ramaphos descreveu a cúpula como uma disposição “Beacon of Hope” Para a RDC, enfatizando a devoção ao país com paz e estabilidade na região.

O resumo histórico reuniu a comunidade da África Oriental (EAC) e a comunidade de desenvolvimento da África do Sul (SADAC) para abordar a crise de segurança escalagal na RDC -UI explorou uma solução política sustentável.

Como membro da União Africana, a África do Sul há muito reconhece sua responsabilidade de apoiar os esforços destinados a trazer paz ao país rasgado por um conflito por mais de três décadas.

A África do Sul contribui para as trupes da missão de estabilização da Organização das Nações Unidas na RDC (Monusco) e da missão SADC DRC (SAMIDRC).

É trágico que a perda de 14 soldados de defesa nacional da África do Sul (SANDF) (SANDF) enfatizasse o risco crescente de conflito durante as operações de manutenção da paz, e a cidade estratégica de Goma está agora sob a supervisão de um grupo de rebeldes M23.

Ramaphos enfatizou que a atitude da África do Sul permanece clara: “Como África do Sul, afirmamos decisivamente que a diplomacia era a solução mais evidente desse conflito”.

Além do esforço da situação de paz, a África do Sul está ativamente envolvida em várias iniciativas diplomáticas, como a estrutura de paz, segurança e cooperação para a RDC, o processo de paz de Luande, que liderou Angola e o processo de Nairóbi sob a liderança de o EAC.













Um dos principais resultados da cúpula foi um pedido renovado de uma interrupção imediata do fogo e a cessação das hostilidades.

Isso permitirá que a ajuda humanitária crítica atinja civis presos em conflito. O resumo também direcionou os chefes de forças de defesa do EAC SAI a se reunirem dentro de cinco dias para desenvolver um plano para garantir o goma, a reabertura do aeroporto, a evacuação dos civis e o repatriamento do falecido.

O desenvolvimento mais significativo da cúpula foi um acordo sobre o surgimento de negociações diretas de todos os lados, incluindo o grupo rebelde M23, dentro da estrutura do processo de Luande e Nairobi.

Ramaphos enfatizou a importância dessa abordagem inclusiva, declarando, “Se não todas as partes do conflito não trazem a tabela de negociações, todas as soluções diplomáticas não terão credibilidade e serão insustentáveis ​​a longo prazo”.

A cúpula conjunta também confirmou a independência, a soberania e a integridade territorial da RDC, incluindo o pedido de retirada de forças armadas estrangeiras não convidadas do país. Essas etapas são vistas como medidas para construir confiança, o que acabará por levar a uma diminuição nas tropas do SAMIDRC e ao caminho para a paz permanente.

Além disso, Ramaphosa repetiu a solidariedade da África do Sul com o povo Congoon.

“A África do Sul fica em solidariedade com o povo congênio e sua aspiração de viver em paz e segurança” “ Ele disse, confirmando a dedicação da África do Sul a uma solução política, que prioridade à estabilidade do estado de seus vizinhos.

