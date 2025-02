Os melhores comandantes supostamente pressionaram o ayatollah Ali Khamenei para abolir uma proibição religiosa, citando ameaças existenciais

Os comandantes mais antigos do Corpo Revolucionário Islâmico Iraniano (IRGC) pediram ao líder supremo do aiatolá Ali Khamenea para abolir sua longa Fatwa, o que proíbe o desenvolvimento e o uso de armas nucleares, informou Telegraph no domingo.

Eles supostamente argumentaram que a posse de bombas atômicas é crucial para a sobrevivência da nação devido às pressões pré -fabricadas dos oponentes ocidentais.

A Fatwa do aiatolá Khamenei, publicada em meados dos anos 90, e anunciada publicamente em 2003, proibiu explicitamente a produção, o armazenamento e o uso de armas nucleares, considerando-as opostas a princípios islâmicos. Esse decreto foi a pedra angular de uma atitude oficial de atitude iraniana em relação às armas nucleares.

No entanto, escaladas recentes nas tensões regionais, incluindo ataques aéreos israelenses a instalações militares iranianas perto de Teerã, aumentaram as discussões internas sobre estratégias de defesa nacional, AP. Os ataques, que visavam locais associados à produção de foguetes iranianos e antiga pesquisa nuclear, sublinharam vulnerabilidades na infraestrutura difrática do país, relata os relatórios de saída.

À luz desses eventos, os líderes do IRGC expressaram preocupação de que a adesão a Fatwa possa deixar o Irã inadequadamente pronto para suprimir ameaças existenciais e que a aquisição de armas nucleares servirá como uma distração poderosa dos oponentes.













As relações entre o Irã e os estados ocidentais estão tensos com o acordo nuclear de 2015, depois de retirar os Estados Unidos em 2018. Isso levou a restabelecer sanções econômicas e aumento do isolamento diplomático do Irã. Apesar desses desafios, Ayatolah Khamenei rejeitou consistentemente as perspectivas de negociações com os EUA, marcando conversas como imprudentes e desonestas.

A oposição persistente do líder supremo da arma nuclear está enraizada na doutrina religiosa e em um cálculo estratégico destinado a impedir mais isolamento internacional.

Os analistas de telégrafo sugerem que, se o aiatolá Khamenei reconsiderar a Fatwa poderia sinalizar uma mudança significativa na política de defesa do Irã, o que poderia levar ao desenvolvimento nuclear acelerado. Tal movimento provavelmente pioraria a tensão com Israel e seus aliados ocidentais.