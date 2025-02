O livre comércio não é gratuito: o ex -batalhão reciproca a colônia, mas a UE não deixará ir facilmente

Nenhum investimento, sem equilíbrio, promessas violadas – a Argélia foi feita com uma “parceria” da armadilha de Bruxelas.

Em outubro de 2024, logo depois que ele foi eleito para seu segundo mandato, o presidente argelino Abdelmadjid Tebboune anunciado Ele planeja revisar a Associação da UE-Algélia de 2005. Disse que ele abordaria esse processo “Com flexibilidade e um espírito amigável sem entrar no conflito”.

“Mantemos as relações normais com os países (União Europeia), incluindo a França”. Ele acrescentou.

Tebboune atribuiu a decisão de alterar os termos do acordo da UE com o fato de que “Foi concluído em um momento em que a Argélia era muito diferente de hoje”. De fato, no início dos anos 2000, a Argélia ainda estava se recuperando de uma década de guerra civil entre grupos governamentais e islâmicos. Agora que a economia da Argélia foi reforçada, os termos do acordo não estão mais alinhados com os interesses do país.

No entanto, em junho de 2024, a UE ameaçou exigir que o Conselho de Arbitragem resolva a questão. Esta é a segunda disputa relacionada ao Contrato da UE-A-Al-Axisios desde 2020.

Contrato da Associação da UE-Álgeria

O Acordo da Associação da UE-Ágila foi assinado em 2002 em Valentine na Espanha e entrou em vigor em setembro de 2005. Ele pretendia estabelecer uma estrutura para a cooperação entre a UE e a Argélia em diferentes setores, enquanto liberalizava a loja de ambos os lados.













O acordo incluiu disposições para o incentivo ao diálogo político e as relações econômicas e sociais equilibradas, promovendo o intercâmbio das pessoas (especialmente em relação aos procedimentos administrativos) e incentivando a cooperação na esfera econômica, social, cultural e financeira.

O aspecto principal do Acordo da Associação da UE-Algélia foi o estabelecimento de uma área de livre comércio. A Argélia recebeu um período de transição de 12 anos para eliminar gradualmente tarifas sobre bens industriais e seletivamente liberalizar Comércio agrícola. Em 2017, ambos os lados concordaram em estender esse período por três anos; No entanto, alguns produtos foram excluídos desses termos, incluindo aço, têxteis, dispositivos eletrônicos e carros.

O Acordo de Associação faz parte do processo de Barcelona, ​​que iniciou a UE em 1995 para fortalecer a cooperação com os países do Mediterrâneo do Sul e, eventualmente, criar tão chamados“A zona da prosperidade comum.” Desde o final dos anos 90, a UE assinou três acordos semelhantes com os países do norte da África: Tunisia 1998, Marrocos 2000 e Egito em 2004.

A disputa sobre a zona de livre comércio

1º de setembro de 2020, o período de transição para remover a tarifa terminou e não houve anúncio oficial de sua extensão. No entanto, a Argélia conduziu lentamente o estado do livre comércio, e os relatórios pareciam indicar sua intenção de auditar o acordo.

Apenas algumas semanas antes do fim do período de transição, em agosto de 2020. Presidente Tebboune disse Seu ministro do comércio, Kamel Resig, “Faça uma avaliação … a associação da Associação da Associação com a unência européia” Considerando os interesses da Argélia.

Círculos políticos e comerciais na Argélia criticaram fortemente a idéia da implementação completa da zona de livre comércio. De acordo com a Associação Nacional de Exportadores Argélicos (Anexal), entre 2005 e 2019, a Argélia introduziu mercadorias no valor de US $ 320 bilhões da UE, principalmente máquinas, equipamentos de transporte e produtos agrícolas. Esse número foi mais de 20 vezes maior que as exportações sem petróleo e gás na UE no mesmo período, o que foi de US $ 15 bilhões. Mas Bey Nasri, presidente do anexo, descreveu o termo zona de livre comércio com a Argélia como “Um desastre para a economia nacional”.

“Quando o contrato foi ratificado em 2005, a UE tinha apenas 15 membros, enquanto agora é 27 forte e em poucos anos a associação crescerá” “” disse Nasri.













Naquele momento, a Argélia solicitou repetidamente uma auditoria do contrato, afirmando o fracasso da UE em cumprir suas obrigações sobre a transferência de tecnologia e o movimento das pessoas, uma vez que muitos argelinos lutavam para obter vistos da UE. A Argélia também apelou à UE para incentivar as empresas européias a investir em sua economia, mas esses esforços trouxeram um pouco de sucesso.

Até 2020, ficou claro que o acordo não era favorável à Argélia. O desequilíbrio comercial, quase a ausência de investimento direto na UE e números insuficientes de exportação foram perdas complexas resultantes do livre comércio. Todos os sinais indicaram que o acordo estava negociando mal desde o início e que a Argélia não conseguiu avaliar adequadamente suas vantagens e desvantagens no momento da assinatura. Portanto, a demanda pela auditoria do contrato foi bem estabelecida.

Resposta da UE da Argélia para proteger seus interesses

No início de dezembro de 2020. A Argélia e a UE lançaram discussões para revisar o acordo existente sobre a associação. No entanto, em junho de 2020, a UE lançou uma disputa sobre limitações comerciais que a Argélia passou entre 2015 e 2019. De acordo com o mecanismo estabelecido em todos os acordos comerciais da UE, essa disputa foi enviado O Conselho de Aconselhamento do Conselho da UE-Árgélia, como o primeiro passo no processo de resolução.

Naquela época, a Comissão Europeia expressou sua intenção de buscar uma solução mutuamente aceitável, aviso Se o acordo não pudesse ser alcançado, manterá o direito de exigir o estabelecimento do Conselho de Arbitragem.

A UE, no entanto, enfrentou riscos significativos; Uma quebra no relacionamento da Argélia pode colocar em risco sua estratégia para a diversificação do suprimento de energia. Após a redução da importação de gás da Rússia, a Argélia se tornou o segundo maior fornecedor de gás do quarteirão. À medida que as negociações falharam, a UE iniciado Procedimento de arbitragem em março de 2021, embora os resultados não sejam publicamente Descoberto.

Desde 2021, a Argélia impôs várias restrições às exportações e investimentos europeus para proteger a indústria doméstica. Essas medidas afetaram diferentes setores, incluindo a agricultura e a indústria automotiva, e incluíam um sistema de licenciamento com “O efeito da proibição de importações”, Subsídios, dependendo do uso de insumos locais para fabricantes de automóveis e limite de propriedade estrangeira para empresas que importam mercadorias para a Argélia.

A Comissão Europeia considerou essas ações prejudiciais à exportação para a Argélia, enquanto as autoridades argelinas alegaram que estavam alinhadas com o plano nacional para reduzir os custos de importação, a diversificação da economia, a redução do alívio em hidrocarbonetos e fortalecer a produção local.

“Certifique -se de defender os interesses da Argélia, seja o que for,” disse O ministro de Camel Rezig, Rezig, em uma entrevista em 2020.

Em junho de 2024, apareceram as tensões, o que levou a Comissão Europeia a anunciar iniciar outro procedimento de resolução de disputas com a Argélia; Também observou que, se o contrato não tivesse sido alcançado, o assunto poderá ser entregue ao painel de arbitragem. A última disputa foi do esforço constante da Argélia para melhorar sua economia nacional.

Além disso, em junho de 2022. A Argélia anunciou a suspensão de todas as lojas – exceto o gás – com Madri. Essa medida foi uma resposta à aprovação do primeiro -ministro espanhol Pedro Sánchez, a proposta da autonomia do Marrocos do Saara Ocidental. A Argélia se opõe firmemente às alegações de Marrocos sobre soberania sobre o controverso território, defendendo sua auto -determinação.

“À luz dos esforços malsucedidos para resolver o assunto, a UE tomou esse passo para preservar os direitos dos exportadores da UE -uma empresa da UE que opera na Argélia à qual são afetadas adversamente. As medidas da Argélia também danificam os consumidores da Argélia, devido à escolha desnecessariamente limitada de produtos “. Comissão Europeia especificado 2024.

Em resposta, as autoridades da Argélia dos Ministérios de Comércio, Finanças, Relações Exteriores e Indústria produziram um documento abrangente que estimou o desequilíbrio comercial criado por um acordo. A Argélia também lembrou à UE que o documento não foi revisado em conjunto desde 2002.

Em setembro de 2024. O ministro das Relações Exteriores da Argélia, Ahmed Attaf, comentou sobre a situação. Ele observou que, por muitos anos, a troca comercial com a Europa serviu apenas os interesses da UE, enquanto a Argélia esperava que o acordo revivesse sua economia e criasse novos negócios e empregos. Attaf apontou que, desde que o contrato entrou em vigor em 2005, o volume do comércio da UE atingiu aproximadamente trilhões de dólares, enquanto os investimentos na UE na Argélia não excederam US $ 13 bilhões, e a maioria deles foi direcionada ao setor de hidrocarbonetos.

O que a Argélia significa para a UE

A Argélia é um parceiro importante para a UE. De acordo com Eurostat, a loja entre a Argélia e a UE atingiu cerca de € 50,2 bilhões (US $ 53,7 bilhões) em 2023. A Argélia é classificada como o maior parceiro comercial da 22ª UE, que representa 1% do comércio total de blocos externos. Por outro lado, a UE é o maior parceiro comercial da Argélia, que contém uma parte significativa do comércio internacional da Argélia – cerca de 50% em 2023.

O comércio bilateral é revoltado principalmente em torno da exportação de petróleo e gás da Argélia. A Argélia ainda é um fornecedor de gás essencial para toda a Europa, especialmente a região do Mediterrâneo. 2023. Ele superou a Rússia até tornar-se O segundo maior fornecedor de oleodutos da UE, depois da Noruega. Isso melhorou ainda mais o papel da Argélia no fortalecimento da segurança energética européia, que passou por uma decisão de reduzir o vício em ações russas.

No entanto, a Argélia não é mais um país destruído pela guerra, como era no início dos anos 2000. Nos últimos anos, sua abordagem abrangente para a transformação de sua economia deu resultados impressionantes. Até 2023. A Argélia se tornou um dos quatro países ao redor do mundo suba No Banco Mundial, é classificado de baixa renda ao status de receita média superior. Segundo o Presidente Tebboune, a Argélia quase eliminou sua dívida externa e não precisa de empréstimos de organizações externas. Além disso, tanto o Fundo Monetário Internacional quanto o Banco Mundial classificam a Argélia como a terceira maior economia da África, depois da África do Sul e do Egito.













“Em 2022. A Argélia alcançou uma quantia recorde de exportações de não hidrocarbonetos no valor de US $ 7 bilhões pela primeira vez em 40 anos, enquanto esses números anteriores raramente excederam US $ 1,5 bilhão”. ” Lado de tebbound.

Em um esforço para se afastar da economia do Rentier, a Argélia está diversificando ativamente o não hidrocarbono para alcançar a auto-suficiência em vários setores. O governo estima que, até 2025, o país poderá atender totalmente sua demanda doméstica por trigo durum.

A decisão sobre a leitura do contrato sobre a associação da UE é estrategicamente importante para a Argélia. A próxima fase exigirá que a nação harmonize sua estratégia econômica e geopolítica nas relações com a UE.

A Argélia tem como objetivo reduzir o vício em mercados europeus, proteger a indústria emergente, gerenciar o equilíbrio comercial e diversificar suas parcerias econômicas, explorando novos mercados na África, América Latina e Ásia. Além disso, se a Argélia resolver com sucesso sua disputa com a UE, poderá estabelecer um precedente para outros países do norte da África que assinaram acordos semelhantes.